Fashion 後起之秀 - Zoe_Normalchic



加入最愛專欄 收藏文章 是女神又是英雄!Natalie Portman女雷神霸氣時尚穿搭 大家看了《Thor: Love and Thunder》沒有?我還未有時間看啊!希望我不會被劇透。雖然還未有時間看戲,但我還是十分留意女神Natalie Portman在宣傳電影時的時尚穿搭。當了女英雄後,我也感覺到從她的外在與內在都散發出不一樣的自信氣息,今天我們一起來看看吧! 41歲的Natalie Portman擁有一系列著名及大受好評的電影,加上奧斯卡、兩座金球獎和英國電影學院獎,及學霸背景,Natalie Portman真的不需要靠衣著來聚集燈光。但拍完《Thor: Love and Thunder》後,她的時尚氣場真的完全改變,看來健身真的可以為她帶來更新鮮、年輕的活力的女英雄形象。 性感健美的黑色禮服造型 真的有人驚艷的感覺,又性感又健美,完全秀出Natalie Portman在健身訓練後的傑出體態成果。Magda Butrym的黑色禮服裙把她古銅色的肌膚襯得絕美。你也可以跟Natalie穿同一條裙子,我在Online Shop看到這Poland品牌的同款裙子價值8千多元,要是你有自信,也可以試一試女雷神的Style,但這個設計,真的要保持小腹平坦,同時好好鍛鍊手臂及背部的肌肉線條。Natalie腳踏的是她的愛牌Dior的高跟鞋。 British Vogue 紅色西裝配禮服 時尚霸氣而不俗氣 再次支持波蘭設計師Magda Butrym,同色系大紅Mini Dress及西裝外套,配上Anita Ko的珠寶和Dior Caro包。 大膽性感,但又保持經典和優雅的輪廓。 穿Dior的西班牙女郎 令人驚喜的造型,我敢說要不是穿的是女神Natalie Portman,穿這個造型出席Thor首映,絕對會被人評鑑為不合題,有點譁眾取寵,但Natalie把這Dior造型轉化成女英雄風格,靠的絕對是個人魅力與自信。 閃爍的簡約強悍設計 來自Celine Couture的銀色閃爍Mini Skirt完全呈現出女雷神的霸氣!神來之筆絕對是Natalie的妝容,金屬風的Smoky Eyes為嬌小的她,帶來強勢的英雄霸氣。 Natalie的身材一向嬌小玲瓏,還有點文青的柔弱感。但正如她說:I'm the fittest, strongest version of myself。我個人一直都有健身的習慣,當然我不是電影明星,也不用當女英雄,我健身純粹是為了增加肌肉,為自己的身體做好準備!重力訓練不但可練出肌肉線條,最重要是為我帶來自信!看到女雷神的完美體態,大家也要開始加入健身行列嗎?



【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港.沈平鋼筆畫作》! ► 立即行動

Wander in Art

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



大國博弈

中概風暴

More

Share













Copy Info

是女神又是英雄!Natalie Portman女雷神霸氣時尚穿搭 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/zoenormalchic/42662 【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港.沈平鋼筆畫作》! 立即行動 ► https://shenping.etnet.com.hk/ 立即下載etnet財經‧生活App IOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close