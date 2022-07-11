收藏文章

Mandy 一向性情急躁，突然致電預約見面，我馬上答應。

Mandy依舊大聲公上身，並說：「譚博，我近日覺得好躁，不知是否由於小暑天熱導致，但胸口有點不適，所以續來求診。」

經詳細檢查後，我心知不妙，續開出化驗單，結果化驗報告顯示：「乳腺癌」。

Mandy無法接受，並說：「譚博，何解會是我？其實乳腺癌是甚麼一回事？」

我答：「女性乳腺是由皮膚、纖維組織、乳腺腺體和脂肪組成，乳腺癌是發生在乳腺線上皮膚組織的惡性腫瘤。乳腺癌中99%發生在女性，男性僅佔1%。」

Mandy續問：「但我只是胸口有點不適？」

我答：「

病徵：乳房出現硬塊、乳頭有分泌物、破損或凹陷，侵蝕皮膚和淋巴組織令皮膚變成橙皮樣，繼而開始潰爛，腋下淋巴結亦會腫脹。」

Mandy嘆一口氣，並問：「乳癌普遍嗎？何解會出現這個病？」

我答：「香港最常見的癌症分別是：肺癌！大腸癌、乳癌和肝癌等。乳癌自90年代初已成為本港最常見的婦女癌病，發病率仍繼續上升。數字上升除了因為預期患乳癌的風險會持續增長外，還因為人口增加和人口老化所致。

高危因素：情緒不穩、家族遺傳傾向、高脂飲食。」

Mandy緊張地問：「你有甚麼辦法醫我？」

我答：

「中醫治療：針灸。

針刺：足三里、太溪、乳根和肩井等穴，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程。除了治療乳癌外，還可疏肝解鬱、排毒祛邪、通經解毒。

食療：玫瑰柴胡茶（一人份量）

材料：玫瑰花和柴胡各三錢。

做法：將材料放入焗杯中，加適量開水焗泡15分鐘後，即可代茶飲用。

服法：每日一次，連續三天，以觀其效。

功效：疏肝解鬱、行氣通絡。

禁忌：氣虛、血虛者忌服。大病、久病、老人服用請先諮詢合資格的註冊中醫。

同時，按體質情況配合內服中藥。

（unsplash）

1. 扶正固本法：

扶正中藥對機體代謝的調節作用，腫瘤患者特別是晚期腫瘤患者常表現為分解代謝亢進，合成代謝不足，因此容易出現慢性消耗乃至惡病質的表現。扶正中藥通過調節患者的代謝來達到改善患者營養狀況的目的。扶正中藥對實驗腫瘤有直接的抑制作用。如：人參提取物、冬蟲夏草提取物、豬苓多糖、茯苓多糖等扶正中藥的提取物對實驗腫瘤都有明顯的抑制作用。

臨床上常用的扶正固本藥物有：黨參、北芪、太子蔘、白術、當歸、熟地、女貞子、枸杞子、旱蓮草、沙參、麥冬和菟絲子等。

2. 活血化瘀法：

活血化瘀藥物具有抗腫瘤的作用，當中的三棱、莪術、三七、白芍、當歸、丹參、赤芍、乳香、沒藥等，對癌細胞有一定殺傷及抑制作用。有些活血化瘀藥物具有顯著的抗凝、促纖溶作用，能夠改善腫瘤患者的血液高凝狀態。由於病理狀態的存在使迴旋圈中的腫瘤細胞補微血栓包圍，使化療藥物對瘤細胞的撒上作用大大降低。活血化瘀中藥可通過改善腫瘤病灶局部的微循環，改善瘤細胞的缺氧狀態而起到對放、化療的增效作用。活血化瘀藥物還能通過調整結締組織的代謝，從而起到減輕放療堵截的組織纖維化。

3. 化痰軟堅法：

痰為機體水液代謝所產生的病理產物，多由脾虛運化失調引起。乳癌患者常有肝鬱不舒，思慮壓抑的症狀。肝鬱傷脾，脾失健運，痰濕內生，和乳腺經絡之中的瘀血長期交阻，便可產生乳癌。治乳癌之法離不開化痰軟堅。實驗表明，部份化痰藥物對實驗性動物腫瘤具有一定抑制作用，如：瓜蔞、半夏、山慈菇等。

部份去濕中藥對實驗腫瘤的抑制作用也已被證實，如：生薏仁、茯苓、豬苓等，它們既有抑制腫瘤作用，又有提高腫瘤宿主免疫功能作用。

常用藥物：半夏、瓜蔞、生慈菇、生牡蠣、全蠍和姜蠶等。」

Mandy說：「既然這樣，那我就放心多了！」







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動