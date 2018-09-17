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剛在網上討論區看到一個真實個案：男人與女友相戀九年，漸漸發覺獨處要比拍拖還輕鬆快樂；那就是說，愛情早已流逝了，還留在原地也只不過是不想傷害對方而已。

他曾向女友坦言自己的想法，但女友卻覺得沒有一段感情永遠都停在頂峰，一起走個高低跌宕才是現實。這個答案令打算結束九年情的他更加不知所措。

問題來了，男人向網友討教如何在不太傷人的情況下與女友分手？

像這樣的故事，引來了十萬個為甚麼，例如為甚麼拍拖九年還未成婚？為甚麼要耽誤這個女人九年青春？為甚麼不直截了當說分手？反正分手並不需要雙方同意才生效……

相愛容易相處難，但即使平靜地走過九個年頭就等於可以廝守到老嗎？但願愛情世界真有如此簡單。愛到了盡頭，不是光靠努力維繫就可以挽救，男事主選擇在這一刻坦承面對自己心裏的聲音，怎麼說也總好過再耽擱十年、廿年吧！

九年了，如果純粹基於單方面覺得感情轉淡，而不夾雜著其他巨大衝突，那麼，想將傷害減至最小的念頭，其實也不難理解。

我們都害怕做罪人，不是嗎？

我們寧可對方找到高富帥新歡然後移情別戀，或是遇上不可多得的工作機會，忙得無暇兼顧感情，總之希望她可以主動地、愉快地離去；只可惜，世事豈會那麼完美？

我想起職場上的小故事，一位經理跟人事部主管討論有關削減人手的事宜，人事部主管說：「你只要交出名單就可以，我會處理。」接著那個月開始，人事部主管隔天就去找那幾位同事麻煩，又串通其他部門刻意留難，還未到一個月，便已有同事選擇自動辭職，理由是工作不順心。結果，數十萬元遣散費省了，經理雙手殺人不沾血，而離職者心裏明白「另謀高就」是個人選擇。

怕做罪人，又想減輕被分手的痛楚，大抵就是先讓對方認同這段關係欠缺前景。情場不同職場，沒有人事部跟你同流合污，你只可以循序漸進表明自己覺得感情轉淡，不會在這種狀況下結婚。女人一知道男友不願娶，感情也好不到哪裏，便會開始思考還應否再繼續糾纏下去；結局如何，最理想當然是理性討論和平分手。前提是，所說的，不包含任何謊話。

無痛分手，只會發生在二人同時認為對方可有可無的情況之下；痛的感覺，或許早在漫長的彌留過程中適應過來，剩下徹徹底底的心死。

也有一些人，心裏想分手卻又開不了口，會選擇冷待對方，或是想盡辦法令對方感到不是味兒，務求要叫人忍受不了自動離場。相比起毫無徵兆的「一刀切式」突然死亡，你會選擇這種慢性神經毒劑嗎？

幾時說，怎麼說，大概都是表達方式的分別而已，底蘊不就是「其實自己一個更開心」；一想到我的陪伴反而令你更加寂寞，怎麼忍心為難你，如何不捨，都不敢再打擾了！







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