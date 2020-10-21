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G與男友相戀初期，常常幻想他們的未來會是怎麼樣；她的生涯規劃，大概是兩口子趁年輕努力儲蓄，買一所小蝸居，婚後過兩三年二人世界，然後生個孩子，到小孩入學，便辭去工作當上全職媽媽。

與很多女生一樣，G只不過憧憬平凡而安穩的家庭生活，她沒想過要當女強人，更沒有飛上枝頭的野心。愛情和家庭是她的全部、是她生活重心，所以當她遇上了這個男友時，便已經覺得人生圓滿了一半，其餘的就只等待時機。

每當與男友談起自己的「大計」，男友總是推說不想早婚，年輕時G覺得未嘗不可，反正錢可以繼續儲，預算多一點，將來也輕鬆一點。就這樣過了五年，G開始著急了，眼看身邊朋友都已經懷孕，甚至討論小孩入學事宜，令她感覺自己嚴重滯後。再去問男友，他的答案往往是「未是時候」、「現在不想談」及「不如別再提」。

G問男友是否已經不再愛她，「我愛呀！每個人愛的方式都不一樣，我和你兩個人生活有甚麼問題，兩個人不算一個家嗎？」男友說。

G問如果換了我是她，會趁尚有僅餘青春，及早尋找真正的歸宿嗎？

說實話，我無法完全代入G的處境去想像，我的心態，反而比較近似她的男友，我沒有非結婚不可的束縛，也沒有很想生小孩的執念，我只在乎我跟我的伴侶是否相愛，是否可以好好相處一輩子。或許法律上會賦予合法夫婦適切的權利和保障，但我更在意的是另一半怎樣詮釋婚姻兩個字；他抗拒的到底是結婚，抑或其實是抗拒我這個對象？

「我不知道他心裏怎麼想，但他對我也的確不錯，同居的這些年，我們確實也像老夫老妻了，我只不過想再進一步，難道有錯嗎？我已經被他耽誤了五年，我怕這樣下去，拖多十年也是沒結果……」G說。可以聽得出，在她眼中，就算相處得再好，沒有夫妻名份的關係都是徒然的，惟有合法婚姻，才是真正出路。

就在拍拖六周年當日，G等不到期待已久的浪漫求婚，於是決定提出分手，逼使男友作出最終抉擇。男友考慮了一整個晚上，翌日決定搬走。

分手至今將近兩年了，G沒有想像中般輕鬆，也沒有交上新的對象。想起前男友，她一邊怪他自私，一邊懷念他特立獨行的思維模式。「不結即分」明明是她提出的，卻開始怪自己太過衝動。

眼前的鬱結，也許很快會隨著認識了新男友而消失，但G會否比以前快樂嗎？而另一個他又會是她想嫁的人嗎？結婚就等於得到幸福嗎？就連她自己都開始懷疑了。

愛情的殘酷就是，我們所得的，不一定是我們所求的。沒有人向G承諾過，放棄舊男友之後，她一定可以遇上真命天子，正如將來她是否會婚姻美滿，仍是未知之數。

G是很多女人的寫照，怕將來沒法遇上更好。然而，將來會發生甚麼，我們根本掌握不到；你以為默默留在原地可能比較安全，卻永遠不知錯過了甚麼，抱著孤注一擲的勇氣離開，到頭來可以得不償失。就算今日過得愜意，難保明天醒來不會晴天霹靂；現在的不順遂，也有可能是幸福的前奏。

說到底，愛情本來就是一場博弈，未到最後依然勝負難分。







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