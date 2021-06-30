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最近這兩星期，我被朋友們瘋狂追問有否收看真人騷《造美人》？「造」是製造的造，改造的造，電視台似是想藉另類選美帶出了愛美、愛自己的訊息。

我和朋友之間有句戲謔：「生為女人，唔打得都要睇得！」，背後意思絕非為裝腔作勢，而是想控訴這世界「包裝勝於一切」，縱然我們早已心知，某程度上，包裝其實也是一種軟實力。

誰不想做美人？可惜凡人如你我，未必符合世俗對美的標準，甚或連自己都討厭鏡裏的自己，因此才會衍生出《造美人》這類型的節目。

試想想，她們心底裏都知道自己有所缺失，躋身不了傳統選美的台階，卻又不想就這樣白活一輩子，於是才會勇敢站起來，接受別人為她們預備的改造歷程。由入選到首場淘汰賽，她們被安排約見美容師、化妝師、營養師、健身教練等專業團隊，短短三星期內，她們已憑著毅力和汗水換取到肉眼可見的奇妙變化；細心留意，女生們進步的不單外表，還有體魄和自信心，就連笑容都變得由衷。

美容師、化妝師、營養師和健身教練並不是隱居深山的神人，他們不過是業內一份子；也就是說，只要你有心改變，隨時可以尋求協助，開展與參賽者相同的變美歷程。而投放在外貌上的努力，也是一項等價交易，付出多，回報多，只要方法正確，絕對會是令人滿意的投資。

問題是，你願意付出嗎？抑或依舊日復日從鏡裏見證自己一點一點衰退，最後甚至索性連鏡子都懶得照，然後安慰自己「誰不會老」。

外貌上的改變，當然重要，因為它是通往讓你愛上自己的其中一條幹道。然而真正令人脫胎換骨的，是擁有自信、擁有令自己發亮的能力，唯有這樣，我們才能被看得見。

其中有一位參賽者令我非常有印象，從初選開始，她已不斷在鏡頭前嚎哭，甚至一邊唸唸有詞：「我都想堅強，我都想愛自己，可唔可以教我點樣可以愛自己，點解我要係女人，我唔想做女人呀！」

從出生開始，我們學習走路，讀書識字，繼而進入專業領域，確實從來沒有誰走過來教曉我們如何關照自己、善待自己。她流的眼淚，彷彿帶有一種病態，我會用「迷失」來形容；毫無疑問，那是在尋求自身價值的旅途之上。後來才發現，褪去那個被抨擊得體無完膚的外殼，真實的她是個沉迷哲學、心思細膩的女生。忽然間，我好像明白了她的歇斯底里，同時也在提醒我，每個人都有太多種面向，當我們自己都無法透徹了解自己，又如何要求別人理解我們？

不需要強求別人的肯定，也不必在乎某人加諸於我們身上的標籤和評價；請記住，你永遠都是自己的主人，只有你能主宰自己的思想行為，當然也只有你能掌控自己的身體髮膚。人生本來就是一段漫長的《造美人》過程，活好每一天，相信自己值得更好，是宇宙給我們的功課。

讓人喜歡你之前，請先愛上你自己。







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