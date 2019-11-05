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她躺在睡床上抓緊床單，腳尖蹬直，高潮快要來的一刻，壓在身上的老公溫柔地問：「來了嗎？」

正想回答之制，老公卻喚了她同事名字，立時瞪大眼，以超高八度叫出一聲：「吓？」

高潮來去匆匆，老公也差不多時間完事，原來沒甚麼比在床上喚錯名字更尷尬，二人沉默了很久。老公應該只是一時口誤，並沒有和她同事有過甚麼瓜葛。女人最高境界不是床上扮高潮，是床外裝傻扮蠢，現在翻臉，太低層次。

新同事來了不足一年，感覺像自己的么妹，分外親切；加上頭腦機靈，公事上稍加指點，已能極速接軌，年齡雖相差十多年，也無阻成公司閨蜜。

「唏，小妹妹又添新衣。」同事閒聊，提到她的閨蜜小妹妹。

「有甚麼出奇？剛畢業，自己賺錢自己花。」

「她在模仿你啊！」

「嗯？」細想一下，又真的有點像，「證明我懂打扮。」回想剛出來社會工作，也跟隨過一些比自己成熟的同事打扮，甚至生活方式，沒甚麼大不了。

和老公早已老夫老妻，二人世界多的是，偶爾多一個朋友同行屬平常事；一起吃午飯、看電影、郊遊、看展覽、吃自助餐等等，多一個同行朋友充當攝影師，和老公的合照也多了。

「今天很年輕啊！」 早上回到公司，接待處同事笑說。

「前天買的，跟平日的風格差不多。」她不以為然。

「不一樣，感覺年輕很多，跟你的小妹妹買的？」

「呀？才不是。」怎麼可能？暗示裝嫩扮後生？明明自己才是她模仿對象。走進洗手間，在鏡前轉來轉去，這些日子是否太孖公仔？雖只是個普通上班族，不用獨一無二，也犯不著一式一樣。

「有沒有看《牛下女高音》？」平日以「很久沒看TVB」為榮的小妹妹，竟然走來跟她說TVB電視劇，「你喜歡哪個中佬？」

「中佬？」姐姐也愛小鮮肉的，「你不是很久沒看——」

「前晚跟爺爺吃飯，舅母和大姨媽說到《牛下女高音》一眾大叔，八卦看了一集。」舅母？大姨？（還要是大的！）難道和一眾長輩同級？由細看到大的TVB，小妹妹好像發現新大陸，自己會否變了外星人？

「呀......歐瑞偉也不錯吧。」她吞吐。

「那個演看更的叫甚麼？」

「曾偉權。」後悔答得這麼快，感覺很老氣。

「電器舖那個很搞笑，叫甚麼名字？」小妹妹愈說愈興奮。

「這個嘛.......」明明知道，假裝一下才說： 「韋家雄。」

「我喜歡曾偉權，像你老公。」她的心瞬間冰封，小妹妹看上自己老公？假笑幾聲，回到電腦前埋首工作。

後悔！很悔對小妹妹沒防範，甚麼「很久沒看TVB」，甚麼「八卦看了一集」，明明昨晚沒有韋家雄，明明沒有電器舖，明明有看TVB！應該跟她說曾航生，已經很多集沒有他，看她會不會接上嘴。老公明明跟歐瑞偉八分像，怎會變了曾偉權？她在轉移視線，早知跟她說鍾景輝，可惡。

衫褲鞋襪可以抄，喜好可以分享，但老公不行！本打算午飯時替老公選購內褲，還是改天單獨行動，免得小妹妹連老公的內褲也一清二楚。閨蜜，還是選個年齡相約的好，除非你想她變了你老公的床上女高音。







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