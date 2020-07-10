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那日和朋友吃飯，被安排搭檯，就坐在一對閨密旁邊，雖然中間有紙版隔開兩邊，但還是很清楚聽到她們在說甚麼。疫情之下，這社交距離也太親密了吧？因為我連其中一位女生如何被前度騙上床也知道了！

為了得到心儀對象的青睞，或者令對方更愛自己，相信很多人都試過用沒有科學根據的方法來達到目的，令自己變得更加吸引，但又是否真的有用呢？今次會分享不同朋友的經歷。純屬參考，並不鼓吹迷信！

1/費洛蒙香水

這個就是在餐廳偷聽回來的經歷。那個女生是在夜店認識她的前度，在昏暗的環境下兩人距離很近，一些輕微的身體接觸，加上醉意，她就覺得眼前的男人很吸引，還覺得對方散發出一種與別不同的體香，就這樣就跟了他回家，後來更發展成情侶。但她事後回想，對方外型並不出眾，甚至只是中下水平，怎麼會喜歡上他？拍拖一段時間後，她發現男友原來有用費洛蒙香水的習慣，她才對當晚的事恍然大悟，覺得是荷爾蒙作怪，才令她做錯決定。

香氣的確能增加一個人的魅力，而市面上也有不少香水含有白麝香、依蘭依蘭等催情成份，但真的有強效嗎？筆者覺得香氣只是輔助啦，要決定和一個人拍拖結婚，外貌、性格等因素還是更重要的。







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