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「最近我個ex約我去海洋公園……佢話有幾個機動遊戲要閂，想一齊再去。」

「Theme park date咁浪漫？」

「就係唔知想點，佢有女朋友㗎，仲約我。」她接著說：「同佢分手後，有段時間我地申請咗Annual pass，成日去海洋公園，關係有啲曖昧，但大家都無提過一齊返。後尾佢有女朋友，就即刻少咗搵我，我都識做行開嘅……我嘅存在係咪好奇怪呀，哈！」

「搵開有條路，悶咪又搵你陪囉，嘿。」我取笑著眼前這位落力陪襯的綠葉。

「好『誠心』咁幫佢過度咗嗰段single、苦悶嘅時候，我算咩啫，哈！」她自己也笑得有點牽強，陪到他有下一個對象，還要識趣斷聯，最優秀前度也。

「需要後備嗰陣又諗起你呀，你一直都喺度，一直都會應約，聽教聽話！」

「佢仲話就嚟開水上樂園，想去喎……」她說得略為遲疑，大概也想到前度約嬉水，泳裝相見是多有畫面。

「佢間中都講話同女朋友一齊耐咗，有啲悶……」

男人這樣說出口，大概不是純吐苦水，而是帶有暗示？是和女友相處日久，又悶又不好玩，所以想起她？是餘情未了麼？猜不透，但一定不是純情，維持著這種不只是朋友，卻也不會再一起的關係，比朋友情濃更帶點曖昧。

身為最熟悉的前任，了解彼此習性，他也懶得再去認識或相約另一位，她永遠是最方便、快捷的選擇。自己無聊了、女友沒有空，亦有長期配合，萬能又熟練的她，怎樣都有人陪，不錯。重點是找前度做備胎，可是無需承諾，無需確定身分，這種若有似無、乾手淨腳的關係多好！

明知他已有穩定女友，自己的前度身份，有格格不入麼？當年在他苦悶單身的時候，曾用心地相陪，對他是有情還是友情也好，都是優秀的前度典範，只是他交了新女友便立即把她掉在一旁。儘管她從沒要求甚麼，但誰也不想當個揮之則來，呼之則去的人吧。和他出遊，是相陪相玩，還是加深了曖昧情愫？

「其實講到尾，你好又易話圍，咪搵你攝時間囉，哈！」我毫不客氣的說。

誠心誠意當個好備胎，付出了時間、心意，對方不過是予取予求，別指望能得到些甚麼。以前也許曾經犯傻，但現在無需再重複，做得再好都只是無名無姓的前度！

分手後轉身有很多種形式，當陌生人可以，當朋友也好，做個最佳前度兼布景，不必了。







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