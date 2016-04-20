收藏文章

從一開始就支持我的讀者，應該記得我一年半前在本欄的一個故事。2014年11月的某一天，我jet lag睡不着，家中又沒有咖啡豆，所以頭重重走落街，一個人去附近的太興吃早餐。最憎搭枱，但侍應說：「繁忙時候幫幫手」，最終坐在一對sweet sweet的夫婦對面。手機沒data連Facebook都上不到，就是這樣，有意無意全程聽著他們的對話。

妻子嚷著要減肥，要點一份細份量早餐，丈夫甜蜜地鼓勵她，最終她點了一碗餐蛋即食麵及一杯熱鴛鴦。飲品上枱後，她在手袋拿出一包私家代糖。

代糖不能瘦身

代糖是一個典型理論與現實相反的例子。理論上，零卡代糖，應該可以減肥。而現實，代糖不能瘦身，我在第一本書已經詳細解釋過。之前多個研究發現，代糖食物如香口膠及飲品汽水等，吃後令人感覺肚餓反而增加食慾，完全徒勞無功。

最新研究：致癌

有用代糖的讀者應該知道，代糖其實都有很多牌子。一直以來，多個牌子的代糖都被發現不安全，或多副作用。其中一個牌子Splenda，算是少新聞了。到了2016年，Splenda也不能幸免。

最新一個意大利老鼠研究發現，進食這個牌子的代糖成份Sucralose的男性老鼠，患血癌的機會非常高。同一班意大利研究人員，幾年前亦發現例一代糖成份Aspartame也有致癌風險。

就因為這個研究的結果，導致美國公共利益科學研究中心公告，downgrade他們對Sucralose代糖的建議，從"Caution"「留意」降級至"Avoid"「避開」。

這個非牟利機構，除了建議避開Sucralose，亦建議避開以下的代糖成份：

Aspartame （Equal牌子）

Saccharin （Sweet 'N Low牌子）

Acesulfame potassium Ace-K（Sweet One牌子）

包裝食品代糖陷阱

不要以為你不買包裝代糖，你就沒機會進食代糖。其實很多包裝食物都有代糖的足跡：

汽水

進口樽裝檸檬茶及運動飲品

乳酪

雪糕

無糖甜品

香口膠

素蠔油







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動