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03/07/2019作者:曾欣欣

蕎麥茶有助減脂嗎？你應該認識的蕎麥茶3大好處

#Health & Fitness #曾欣欣 #營養師 #Green Food #蕎麥茶

　　我第一次飲蕎麥茶是在一間上海餐館， 不知其名時感覺味道十分獨特，當侍應告訴我是蕎麥茶，心想為何不直接吃蕎麥麵？現在回想原來我當時是多麼無知，蕎麥茶跟蕎麥麵完全是兩回事。

 

 

蕎麥茶≠蕎麥麵

 

　　大部分日式冷麵（蕎麥麵）都是由蕎麥植物其貌似此穀物的種籽製成。相反，蕎麥茶則可包含蕎麥植物的穀糠、種籽、花卉、葉、莖、根等。由於來自植物的不同部位，蕎麥茶含一種相當濃度的抗氧化物質，名為槲皮素Quercetin。

 

　　2015年一份來自中國的研究報告指出，由完整蕎麥植物製成的蕎麥茶，以每克茶計含30毫克槲皮素！ 1茶匙蕎麥茶可以提供接近100毫克槲皮素，和含量最高的食物洋蔥比較，後者每100克提供30毫克槲皮素，因此蕎麥茶的槲皮素含量屬於高濃度。

 

　　槲皮素是一種存在於生果、蔬菜及穀物的天然色素，屬於抗氧化物質之一，為身體對抗引起慢性疾病的自由基傷害中扮演一個重要角色。我們身體不能生產槲皮素，所以必須透過從食物攝取。　

 

　　含有槲皮素的食物包括 : 

 

　　● 洋蔥 

　　● 蕎麥

　　● 提子

　　● 莓果

　　● 車厘子

　　● 蘋果 

　　● 橙、及其他柑橘食物

　　● 西蘭花 

　　● 羽衣甘藍 

　　● 蕃茄 

　　● 黑茶 

　　● 紅酒

 

　　槲皮素含量通常濃縮於外「衣」皮，所以盡量連衣或皮食。

 

 

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