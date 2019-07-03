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我第一次飲蕎麥茶是在一間上海餐館， 不知其名時感覺味道十分獨特，當侍應告訴我是蕎麥茶，心想為何不直接吃蕎麥麵？現在回想原來我當時是多麼無知，蕎麥茶跟蕎麥麵完全是兩回事。

蕎麥茶≠蕎麥麵

大部分日式冷麵（蕎麥麵）都是由蕎麥植物其貌似此穀物的種籽製成。相反，蕎麥茶則可包含蕎麥植物的穀糠、種籽、花卉、葉、莖、根等。由於來自植物的不同部位，蕎麥茶含一種相當濃度的抗氧化物質，名為槲皮素Quercetin。

2015年一份來自中國的研究報告指出，由完整蕎麥植物製成的蕎麥茶，以每克茶計含30毫克槲皮素！ 1茶匙蕎麥茶可以提供接近100毫克槲皮素，和含量最高的食物洋蔥比較，後者每100克提供30毫克槲皮素，因此蕎麥茶的槲皮素含量屬於高濃度。

槲皮素是一種存在於生果、蔬菜及穀物的天然色素，屬於抗氧化物質之一，為身體對抗引起慢性疾病的自由基傷害中扮演一個重要角色。我們身體不能生產槲皮素，所以必須透過從食物攝取。

含有槲皮素的食物包括 :

● 洋蔥

● 蕎麥

● 提子

● 莓果

● 車厘子

● 蘋果

● 橙、及其他柑橘食物

● 西蘭花

● 羽衣甘藍

● 蕃茄

● 黑茶

● 紅酒

槲皮素含量通常濃縮於外「衣」皮，所以盡量連衣或皮食。







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