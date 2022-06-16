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一提到奧米加3，大家都會頓然聯想起高膽固醇。不過從現在開始，這個營養素會跟血壓扯上關係。

（圖片由作者提供）

剛剛美國心臟協會月刊刊登的一份報告，顯示第一次從研究中計算到所需進食量。在此之前，其實都有報告指出奧米加3對降血壓有幫助，而我亦在之前的文章提及過（https://bit.ly/38WMtnG）。縱使有報告提出有幫助，但所需有效降血壓分量一直是個謎。

今次研究人員審查了71份從1987年至2020年刊登符合要求的研究報告。參加者要最少10星期進行與奧米加3有關的飲食改善行動；可以是從海鮮食物攝取，亦可以從補充劑攝取。當中涉及超過4,900位參加者，年齡從22至86歲不等。研究人員在今次的研究特別是想找到有助降上壓及下壓的DHA+EPA之所需分量。

經過分析後，結果顯示：

● 每天攝取2至3克DHA加EPA者，上壓及下壓都會降低。

● 研究人員亦發現，如果參加者原本已經患有高血壓，降低幅度會更大（上壓平均降低4.5 mm Hg）。

● 奧米加3降血壓能力，於45歲人士及患高膽固醇者效果更加顯著。

● 若參加者本身已有心血管疾病（例如血管硬化、曾中風或心臟病等），每天攝取3克以上可對患者提供保護心臟之益處。

數據亦指出，若本身並無高血壓問題，每天攝取超過3克並不會提供額外心臟益處。

大家留意，本研究是審查DHA加EPA兩款奧米3脂肪酸，兩者都是從海洋性食物才攝取到的；植物性食物例如核桃、奇亞籽等則沒有。

患高血壓者每天2至3克，即是要食多少海鮮？

讀完一大堆數字，相信大家都心急，若患有高血壓，想知道究竟自己是否適合服用高劑量奧米加3補充劑。

首先要記著，奧米加3分量以每星期計算較容易。就以每天2克開始，一星期即是14克（即14,000毫克）。

為何每星期計算較容易？因為某些海鮮一份都已經可以提供一至兩日所需。

每一百克DHA+EPA含量

鯖魚：4,580毫克

三文魚：2,150毫克

鯡魚：2,150毫克

沙甸魚： 1,463毫克

吞拿魚：854毫克

鱸魚：571毫克

若果你定時有進食上表食物，視乎種類，未必需要每天都服用高劑量奧米加三補充劑的。不過如果你不是經常食魚，又或者是素食者，補充劑或者會適合。

購買補充劑時要留意包裝分量所指的DHA及EPA含量。例如下圖的例子，註明了每粒含600毫克EPA及300毫克DHA，總含量900毫克。

（圖片由作者提供）

注意：營養補充劑並非人人適合，服用新的營養補充劑前，先諮詢醫生及註冊營養師作營養評估才進行。







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