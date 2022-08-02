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第5波疫情高峰期，曾日達逾5萬宗確診，有藥劑師指，雖然感染了如專家所言是「上天賜的一針」，若已接種2針可延遲半年接種第3針，惟認為透過自然感染獲「抗體護身」及達至群體免疫保護長幼，為「不可能的任務」，因自然感染的中和抗體量較打針為低，半年後消失殆盡，尤以15歲以下兒童抗量水平跌得最快；故建議當局在第6波來臨前，縮短康復者打針的間距，並盡快為高危者打第3和第4針。

崔俊明

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明引述研究稱，自然感染產生的中和抗體量，較接種疫苗產生的為低，抗體水平亦會在3個月後下降，6個月後消失殆盡，並以15歲以下兒童的抗體水平跌得最快。有研究亦指，康復者感染後平均僅分別約79及65天就會兩度或三度感染，反映感染產生的抗體不足以預防再感染。

崔續指，雖然再感染者因T淋巴細胞有記憶可殺病毒，及有中和抗體抑制病毒繁殖，而只有輕微或無症狀，但仍會釋放病毒，即會置高危者於風險中；加上再感染的死亡及住院風險分別高2.14及2.98倍，有最少1種後遺症的風險亦高1.82倍，市民絕不可用多次感染，來取代打針及達至群體免疫。

籲高危者 速打第3第4針

雖然傳播力高和可逃過免疫系統攻擊的Omicron BA.5暫未成本地主流，但疫情近日復燃，崔相信，第6波將至，惟第5波康復者的抗體水平將下降，且免疫系統弱、易有嚴重併發症的3成80歲或以上長者，及所有3歲以下幼童1針都未打，若形成傳播鏈，恐不堪設想。

崔相信，免疫屏障只會在病毒不再變異、3針接種率達9成時才能形成，多項研究亦指3針復必泰可減重症、傅播風險和症狀持續時間，且接種後4個月仍有中和作用，打2劑科興後溝針亦有相同效果，籲高危人士盡快打3針。







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