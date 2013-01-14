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有人說：「男人透過性去體會情，女人藉著情去激發性。」所以當性先生遇上情女士，便出現不少性與愛的糾纏。

輔導室內，他一臉失望地說：「近來每想親熱，她都諸多推搪；即使做，又無甚反應。自問是個顧家男人，為甚麼換來如此冷淡對待？」

面對妻子冷淡性反應，他不明所以，失望之餘夾雜絲絲憤怒。

「你不想她用一種責任式的性反應來對你。」我回應他。

「雙方投入和享受的性生活，對夫妻感情很重要。」他清晰指出。

「你會怎樣引發她的性慾，令她投入性生活？」我再問。

「我比以前更著重前奏和愛撫，盡量令她放鬆興奮，但對她的投入，無甚幫助。」他無奈地說。

很多男人視性為本能反應，並認為性快感的關鍵，在於技巧。故當伴侶對性冷淡時，不是投訴對方不投入、性冷感，就是憂慮自己性能力或技巧不足。

這種「問題和責任」的思考方式，常導致床上關係更加緊張。

了解過他們沒有嚴重感情問題後，我建議他回家多與太太談一些近來生活狀況，多作一些做愛以外的身體接觸。

他帶著疑惑心情離開輔導室。

一個星期日晚上，安頓好兒子後，他們去了以前拍拖常到的餐廳用膳。

另一個周末黃昏，他們在西九海濱長廊，拖手散步了一小時。

自從兒子出世後，他們投入去做父母，卻忽略了雙方的伴侶關係。這些單獨約會，他倆已久違數年。

沒有甚麼必須做，也沒有甚麼必不須做，悠閒自在中，兩人重新連繫起來。

現代人很忙，每天在趕，趕上班、趕工作deadline、趕下班、趕進修、趕送子女上學、趕煮飯、趕家務、趕子女功課溫習、趕…..，夜深上床已累得半死，仍要趕做愛。已累透的身軀，還要體力勞動。

每個人活得像機器，早已忘卻自己和身邊人需要性，更需要情。

「自從轉換上司後，我多次提及轉工念頭，你不是支吾以對，就是輕輕帶過，從沒主動了解我的想法，但轉過頭在床上卻變得熱情主動，難道你有性需要時才看到我？」在另一個晚上，太太向他揭示渴求被關注的失落。

他開始明白，如果太太覺得他只是對她的身體有興趣，最多他只會擁有責任式或交待式的性生活，雙方投入和享受，會是可想不可及。

性先生終於認識到推動情女士性慾的引擎在那裏。

三星期後，他微笑向我說，太太前晚主動提出親熱，他們重拾一種久違了的愉悅和投入。

我問他轉捩點何在？

他說出在講座中我們曾討論過的貼士：「要掌握女人是感情動物，才會令她化身成性感尤物」。







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