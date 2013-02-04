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近來，接獲一些來自女性的電郵，查詢怎樣可以在性生活中滿足男伴。

其中一位女士拍拖一年，一直未與男友有過性行為，但月前意外地在男友的電腦中發現他與另一些女性的裸照和合照。傷心和迷茫即時籠罩整個人，百思不得其解眼前人的底蘊何故與她看到的有如此巨大落差。她正疑惑是否因為自己不和男友上床，不能滿足他的性需要，因而令他向外尋找？

曾經在網上討論區也聽過相近的故事，也經常看到「男人好色是天性」，「你不滿足男朋友的需要，他出去搵食你就預咗啦」等回應，似在指出「男人去滾，女人有責」。於是女人便要考慮是否要交出自己的身，才能捉住對方的心。

接到這些查詢，內心泛起絲絲矛盾，也有點點納悶。

女性被動的角色轉變，對性有更多重視，更主動追求和塑造一個自己想有的性生活，固然值得欣喜。但為甚麼一段感情如果生變，卻只得性這個考慮。

如果性是整個關係關鍵所在、維繫關係的手段，那麼追求更性感、更誘人、更高的性技巧，就是穩定關係的鑰匙。

以前，我們認為兩個人相愛所以做愛；現在，很多人以為做愛能令兩個人相愛。

現今，我們會被「男人會被性感女人吸引」所過分誤導。這訊息表面上沒有錯誤，因為男人天生的動物性容易被美艷異性吸引，引發性慾，然後完成傳宗接代的大業。但這訊息沒有說明，有能力讓男性感性滿足的女性，就可以令男性停留或持久地投入這段關係中。

因為親密關係的建立，除了性，還需要有很多其他元素，如兩人的信任和分享、雙方的專一和尊重、共同的合作和體諒......

輔導內曾見過不少有性生活協調問題的夫妻，他們仍然願意留在婚姻中努力合作解決，是因為看到很多令他們願意停留在這段關係上的元素。相反，一些床上技巧純熟合拍的伴侶，經過一陣子夜夜銷魂，隨著性的新鮮感和刺激感減低，就開始思索如何去開展另一個新的遊戲。

不論性技巧有多高，想擁有一段持久的親密關係，還是要懂得愛自己、愛別人。







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