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性知識不足的現象，原來不只是在青少年身上看到。

曾有一位男士問：「如何可以持久一點？」

「你平常一次做多久？」我反問他。

「不是每次一樣，一般是五至十分鐘。」

「早洩一般的認定時間是一分鐘，有數據顯示，男性由陰莖進入陰道到射精，最普遍是三至七分鐘，八至十二分鐘算是頗理想，你的情況算是不錯，覺得不夠嗎？」我想進一步了他看法。

「朋友說他們每次都超過三十分鐘，有些更說有一小時，我希望能夠更滿足女伴。」

「不要將別人吹噓視為藍本，想女伴得到性滿足，也不應單考慮陰莖於陰道內抽動這一部份。性固然是重要，但不是親密關係唯一因素，況且除了陰莖，你應該還有其他優點吸引你的伴侶吧！」

後來他告訴我，他現時在大學內當研究助理。一個人的學歷與性觀念，原來沒有必然關係。

成長中，老師及父母很少會將他們的性知識和經驗完整的傳授我們，我們也沒有機會觀摩別人怎樣做，性知識很多時是來自朋友間吹噓，色情刊物、電影及互聯網，結果就將接觸到的描述視為「正常」和「標準」，而正常和標準男人的性表現就應像占士邦般具備以下條件：

有堅硬如鐵的陰莖，可激戰一整夜；

隨時隨地想要時，就能抬頭而舉；

即使地動山搖，依然性致勃勃，可隨時開戰；

不管多累、壓力、不了解或不認識對方，都可以照做；

陰道性交是性愛終點，專攻女伴三點(乳房與陰道)就能令對方盡快興奮，以便進出動作；

性能強勁，能令對方高潮迭起；

不會有性功能障礙，永不低頭才算英雄。

當相信這是真理，自然希望自己或伴侶也能符合，結果不是男的覺得自己性功能有問題，就是女的覺得對方表現差勁。

輔導室內遇過不少患有性慾缺失及勃起功能障礙的男士，也有女士投訴丈夫喜歡自慰多於和她上床。這些男士在心理上視性交為畏途，原來是要逃離那張令他們產生焦慮、害羞及挫折的床。

那話兒有時實在太沉重，沉重得連勃起的力量也沒有。







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