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日前在一個男士小組中，幾位男士向我分享他們的「睇女仔」經歷。

其中一位男士曾在地鐵車廂內望著一位衣著貼身的女士胸部，對方覺得他目光猥瑣，當眾斥罵他「鹹濕佬」。

另一位男士被妻子投訴他在街上色迷迷地打量周遭女士，眼神像在狩獵一般，妻子認為這是對她不尊重。

「在我面前也如此明目張膽，單獨一人時，豈不更加過分！」妻子對他炮轟，兩人更曾因此出現過冷戰。

兩位男士雖不至認為自己是坐懷不亂的正人君子，但總覺得「望望而已，沒作甚麼」，實在無傷大雅，加上「妳著得出嚟，就預咗俾人睇」的想法，因此認為女士們的指責，是過敏過激，只不過因為考慮君子不立危場之下，避免愈講愈麻煩，不作正面抗辯而已。

他們最後的結論是以後要看得技巧一點，不要給對方發覺。

兩位男士的想法，其實不難明白。

每天由報紙、雜誌、電視，到互聯網上的自拍他拍相片，都經常看到「豐乳同露」、「Big波盪漾」、「Deep V真空」的肉照或影像，女性胴體早已登堂入室，成為生活和娛樂的一部份。一年四季眾多「索女」都似在on sale，靜候觀眾光臨，不論露點還是露底，為的都是博你一看，俘虜你的眼球。

你想看，她也想你看；你樂意看，她也樂意給你看，經濟社會中各取所需的交易遊戲，現代人應該懂得。

慢慢，男人連對欣賞女性外表的能力，也愈來愈貧乏。「婀娜多姿」、「輕盈飄逸」、「體態優雅」等對女性的多元化形容詞，近年已甚少聽到，取而代之的是「乳牛」、「奶媽」、「事業線」、「Cup數」，女性身體除了胸前兩點，彷彿已沒有甚麼值得留意。

要懂得欣賞一位女士的氣質、眼神、體態、皮膚、四肢、面型輪廓、身型比例、甚或衣著與體型的配合，有時是需要離開動物性層次才能夠演繹出來的能力。

被看者輕鬆娛人、看者滿足自若，雙方早已成為習慣。當走到現實世界，遇見美女真身，一向性慾容易被視覺牽動、對美豔女性免疫能力較弱的男性，身上的重要器官 －－我指的是眼睛，就更加難逃被騎劫。

面對女性身軀，失去了欣賞的能力，剩下來的可能是連自己也不察覺的猥瑣。為免猥瑣被發現，就唯有猥瑣得小心一點。（待續）







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