收藏文章

性教育的目的，不是單為了解決性的行為問題。

曾經有一位媽媽帶著驚慌心情來找我，事緣她的12歲兒子在家中撫摸菲傭胸部，菲傭更說這是第二次被胸襲。

聽到菲傭投訴，媽媽腦裏一片空白，繼而泛起夾雜著憤怒的恐懼。憤怒，因為這是違法行為；恐懼，因為擔心兒子惡行持續，一生盡毁。

媽媽一直難以入眠，腦裏只籌算怎樣控制兒子的「色狼」行為。後來她請一位當警察的朋友，向兒子佯稱他的行為已在警署備案，警方正考慮會否起訴他。媽媽的恫嚇劇本是希望兒子知道事情的嚴重性，加強自制。

跟著幾天，母子二人各被恐慌籠罩。兒子擔心警方會否將他拘捕起訴？媽媽則憂心兒子會否失控再犯？兩人像在白色恐怖中。

事發後，媽媽經常向兒子強調行為的嚴重性，警戒他不可再犯。

見到媽媽時，我問了她一些問題。

「兒子撫摸菲傭前，他在作甚麼？是甚麼觸發他的行為？」

「為甚麼是撫摸胸部，而不是其他部位？」

「撫摸時及撫摸後，他感覺如何？在想甚麼？」

「兒子如何理解他的行為？」

「兒子的性知識從何而來？」

「家人過去有否和兒子談過身體、性慾、性行為、保護自己和尊重別人的觀念？」

輔導室內的媽媽突然發現，當她一直要求兒子要自制時，原來她對兒子的思想、情緒以及撫摸行為的前因後果，了解非常有限。

未透徹了解問題就給予答案、指示或教訓，是頗多家長的常見動作。

後來，我安排了幾次母子共談，由身體、性慾、性好奇、性興奮、性行為，談到身體界線、保護自己、尊重別人。起初媽媽在旁觀察我如何和兒子討論，到後來她直接開放和兒子對談，當媽媽發現是在對話而不是在訓話，兒子感覺是在被聆聽而不是被逼去聆聽時，兩人的了解和信任漸漸重建起來。

媽媽開始明白性教育的焦點是人，而不是性行為和性問題。當一個人有足夠知識、能力和成熟程度去分辨和選擇，又何需擔心他失控！

曾有家長問我，和子女談性時，有甚麼地方需要留意？

6歲的子女問「性行為是甚麼？」與一個15歲子女問同樣問題，背後意義會是完全不同，所以最重要的不是你給他一個甚麼答案，而是先要弄清楚他在想甚麼？他的需要是甚麼？

古希臘哲學家蘇格拉底曾說：「我唯一知道的事，就是我一無所知。」或許這也是家長與子女談性時，需要記住的一句話。







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動