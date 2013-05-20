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應否給對方知道自己的性史？你是否想知道對方的性史？同樣都是不好答的問題。

遇過一位太太得悉丈夫曾經召妓，即使丈夫已經浪子回頭絕跡歡場，她仍是接受不了，最後選擇分手。

也曾遇過一些性沉溺的男士，妻子了解過他的情況後，在輔導過程中不斷給予鼓勵支持，最後他戒除性癮，夫妻重建婚姻。

有一點幾可肯定的，是若你有很多風流賬，對方又願意接納原諒你，大多是因為他非常愛你，而不是因為你非常坦白。

但若對方不能原諒你，或許不是他不愛你，而是他難以承載或容納這些打擊，因為大部分人都不能接受伴侶有豐厚的性愛履歷。

向對方誠實展示自己的過去，目的是想增加雙方了解和信任。但誠實有時會如一把雙刃劍，可以削除伴侶間猜疑，也可以插碎無辜者脆弱的心。所以當你有豐富的性史時，更要小心「坦白」的分寸。

坦白的尺度，必須考慮性史的多寡(單一行為還是重覆發生)、性事的性質和處境(一夜情、召妓或有固定的小三，有著完全不同的意義)、發生時間(婚前或婚後)、對方性格、對伴侶和婚姻期望、個人價值觀、雙方關係基礎、當事人的改過決心及願意承受風險的程度等元素。各環相扣又糾結牽連，複雜程度非單一角度可以簡單解說，絕對是因人而異(因自己而異，因對方而異)。

有時適度的保留，不一定會違反「誠實」精神。當表白完你認為可以透露的部份後，那些認為不好給對方知道的部分或詳情，可嘗試轉移往「珍惜現在的對方和關係」焦點上，看看能否避重帶過。

角色互換，如受傷的是你，想法都是一樣，如仍想珍惜現在，就要學習去信去愛，不要將所有事情都放於顯微鏡下觀看，以免一時好奇或不甘心而扼殺了一段可以扭轉的關係。







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