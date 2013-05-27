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外母生前經常入廚，有一次我讚賞她弄的「苦瓜炒牛肉」好味，之後往外家吃飯，飯桌上經常會見到「苦瓜炒牛肉」。

我欣賞她弄的，她就繼續給我弄。

同樣，一個女人跟男人上床，可以不是因為她喜歡這個男人，而是因為男人曾經說欣賞她。

食與色，有時頗多相似地方。

她文靜內斂，願意遷就別人，但先後經歷過兩段感情都無疾而終，她開始懷疑自己沒有吸引力去留下一個好男人。

開展了第三段感情的四個月後，她發現對方原來是有婦之夫。雖然她己預期感情不會持久，但自我形象欠佳的她，一直都擺脫不了雙方見面時，對方給予她的欣賞。

和他一起時，她感受到一種被肯定、被需要的感覺。甚至對方不需要欣賞她整個人，只要欣賞她的身段，到最後純粹享受與她的床上關係，已足以令她難捨難離。

他喜歡和她上床，她就和他上床；她需要他的欣賞，他就給她欣賞。雙方各自付出各取所想，一個不折不扣的交易遊戲。

性不止是身體接觸，更多時是個帶著尋覓滿足的心理遊戲，雙方可以透過身體，獵取想要的東西；雙方同是獵人，同是獵物。

帶著一個「破壞別人婚姻」的自責，連她也瞧不起這個不道德的自己。但對一個自我價值低微的她來說，由對方而來的僅餘欣賞，就是唯一的支撐。

安慰的地方在那裏，痛苦的地方也在那裏。

愈離不開這段關係，她就愈鄙視自己。漸漸地，她進一步懷疑自己是否只配擁有次等的感情關係。

我常與一些男人笑談，要懂得珍惜和欣賞身邊女伴。若你嫌她不夠貌美，自會有其他男人覺得她有獨特美；若你介意她嚕囌，或有男人會認為她體貼細心。

女人不單會為悅己者容，更會為懂得欣賞她的知音付出。







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