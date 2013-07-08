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她不足18歲，但性經驗卻比很多成年人豐富，但經驗豐富卻不能令她更明白自己的需要是甚麼。

由15歲發生第一次性行為後，她開始在網上結識異性，由online 物色對象、見面傾談到相約上床，很多時都會在短短數星期內完成。但愈多由網上到床上的情緣，她愈是覺得迷茫。

「上床以後，有時希望能夠和某些男仔繼續發展，但不知為甚麼總是不能開始。當我主動表示希望想和他拍拖時，對方若非不回應，就是索性offline。我不會在同一時間結織不同男仔，都是一個完了才開始另一個，但沒有一個留下來。」

她有些朋友會透過上床和男友箍煲，她卻慨嘆自己連開始的機會也沒有，因為那些與她有一手的男性極其量只可以稱為「戰友」。

「單純上床，為甚麼你認為關係可以發展？」我問她。

「網上傾談時，他們對我談的話題很有興趣，很想了解我的生活情況。出來見面時，他們很主動，會問我喜歡吃甚麼？有些還會送給我禮物。在床上，對我溫柔細心，有一次我在床上轉身時幾乎從床邊跌下，對方急忙將我攬著，囑咐我要小心。」她憶述一些認為是對方重視關心她的片段，並且希望這些感覺可以延續下去。

和她傾談、問她喜歡吃甚麼，對該男子來說，可能視為上床前奏，但她卻一廂情願的以為這是濃情愛意，急不及待將身體獻上。如果跌倒時扶你一把的自然反應或禮貌是親密關係，我扶了老婆婆過馬路後豈非……

是單純還是幼稚，一時間令人難以搞清。

當人與人相處、身體接觸、親密渴求和性行為分辨不清時，她不斷遊走於期望和失望之間。

月前，她腦海裏開始泛起做援交的念頭。

「與其都是上床，何不取回可以有的回報。況且，當知道上床是一個交易時，就不會再期望落床後關係會繼續。」

起初她想透過身體去找期望的東西，現在她想利用身體令自己不再失望。

她是變得實際，還是不切實際？

對她來說，付出感情而得不到回報，是很大的傷害，若性裏沒有感情，傷害就會大大減低。但聽到這種減低傷害的方法，胸口即時冒起一股難舒的鬱氣。







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