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走進家門，他在枱上看到一封沒有郵票的信件，原來是太太出trip前寫的，告訴他要分居。

剛通宵工作回家的他，項背一涼，腦海空白。他本想即時打電話向她問清究竟，但又不知從何說起，又怕愈吵愈亂。

躺在床上，眼盯著天花板，始終無法入睡，連串問題繼而浮現。

結婚五年，自問忠於婚姻，沒有出軌行為，究竟發生了甚麼事？每日見面，為何她會不動聲色得如此決絕？對方是不是有婚外情？……千個問題，萬般苦惱，想至心力俱疲，也估量不出半點合理因由。疑問夾雜著震驚和憤怒，內心如打翻了的五味架，整個人掉進思與亂的混沌和迷茫中。

他夜班工作，太太則於晚上七時才放工回家，晚飯過後，他就離家上班。晚餐是兩個人的相遇時間，但都只是同枱吃飯，電話螢幕才是他們的各自焦點。偶爾一起放假，太太提議外出逛逛，沒甚麼嗜好的他，常因疲倦為由而推卻。

性生活也是規律項目，每隔一段時間覺得應是時候要做一次，那就幹一次，結果當然是性生活的頻率也漸漸隨著興奮度的下降而減少。

生活都是預期中的理所當然，理所當然得完全不再需要用心和專注。

太太起初有間歇的埋怨，但為免衝突，他會沉默回應；後來，太太也沉默下來。就是這樣兩人建立了一套「相敬如冰」的互動模式。

上次兩人凝望對方是在那時？上次兩人嘻笑罵俏是甚麼時候？上次與太太同時感到喜悅的是甚麼場合？上次情感與身體同時興奮滿足的性接觸是多久之前？……他開始發現與他共處一室的太太，熟悉得來有點陌生。

這種body presence but mind absence狀況，令他們發展到有關係未必有情的地步，情感疏離原來有跡可尋。

一直以來，他努力工作，盡忠盡責，目的是建立一個穩定而閒適的家，但卻忽略了一個最關鍵的因素──人。

《沒那麼簡單》一曲中有這樣的歌詞：「沒那麼簡單就能找到聊得來的伴，尤其是在看到那麼多的背叛。總是不安，只好強悍，誰謀殺了我浪漫？」原來很多時，人離開所愛，只是希望與愛情保持一段不被傷害的距離。

容顏枯槁、雙目憔悴的他，帶著鬱悶離開輔導室。期盼他得到點滴啟發後，能與太太坦誠對話，有機會再合作去尋找和對付謀殺感情的兇手。







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