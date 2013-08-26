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有人認為時間會沖淡一切，但她的情況卻不一樣。

自從兩年前與男友分手，她的情緒起伏不但從沒停止，更有惡化跡象。陸續浮現失眠、沒胃口、不能集中、經常哭泣、對很多事物失去興趣等抑鬱症的徵狀。

有些人分手後若干時間就能放下，為何有些人卻愈陷愈深，無法從哀傷中抽身？

她發現男友與一位女同事上床，所以提出分手。男友覺得無法從她身上找到與女同事上床時獲得的性快感，也接受分手。

分手後兩個月的一天，她在Facebook發現對方開始與另一女士拍拖，突然感到憤怒急升，但對他的惦念又同時增加。自己是否真的如此沒吸引力？為甚麼幾年感情比不上那張床？男人有性衝動不足為奇，是否我沒有足夠接納包容？對他的惦念是否因為很愛他？那提出分手是否一個錯誤決定？她想過提出復合，但又不知如何去面對不忠的男友？對方會如何看她？整段感情錯不在我，為何卻要獨自承受煎熬？所有疑問與情緒糾結，令她動彈不得。

反覆的自我懷疑，一步一步將她推進失落的黑洞。

當她逐步回顧整段感情經歷和體會時，她發現男友的隨意不羈，令她內心不安開始逐漸增加。經過前期的浪漫溫馨，她渴求進一步的穩定感情和婚姻，但對方卻重視當下生活感覺，鮮有為雙方的將來打算。男友的成熟度和能力，並沒有隨年齡同時增加，未能與她的期望配合，而她的內心亦開始萌生一點瞧不起他的感覺。

一個曾經瞧不起的人，轉過頭就找到新對象，若無其事地投入另一段關係；相反以前她認為自己的能力和吸引力不差，卻原地在情緒中蹉跎。

由自我懷疑到自我否定，令她內心動蕩不安，甚至在生活中站不起來。

她無法抽身，原來是自信被狠狠擊到，內心無法面對一切。也因為失去自信，她經常反覆責問自己做錯甚麼？卻沒有發現自己根本沒有錯。但即使你沒有做錯，你仍然會受傷，這就是感情難以理解的地方之一。

Perception is reality，不能抽身，不一定是你對那個人依戀，更不是你沒有他不行，而是因為你對感情經歷和對自己，有另一副眼鏡去演繹。







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