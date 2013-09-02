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昔日經常聽到男士埋怨太太在床上保守被動，近年則經常聽到女士投訴丈夫逃避上床。男女在床上追逐角力多年，看來在角色上來了個轉換。

他們結婚已兩年，但性行為次數不上10次，雖然性生活質素不應以次數衡量，但她相信性生活是婚姻關係的一個指標，故此一直忐忑，只是不知怎樣開口跟他說。

直至有一天，她看到丈夫瀏覽色情網頁，並懷疑他有自慰，後來更發現他的電腦內儲存了很多色情電影和圖片。

回想過去數月，丈夫經常深夜仍坐在電腦前，像是有意無意延遲上床，迴避和她親密接觸，原來……

「為甚麼他對虛擬影片和圖片的興趣多於自己？」

「自己是否如此差勁，不能吸引他？」

「結婚兩年已如此，還有甚麼將來？」

想到這裏，不安轉為憤怒，於是她大興問罪。

面對她的責難，丈夫用了很多男人會用的伎倆：淡化有關行為的嚴重性以及承諾改變，目的是想化解當刻的衝突。

然而，應付問題(coping)並不等於解決問題(solving)。

往後，她經常留意丈夫上網行為，查看他的上網紀錄，時常提醒他不要「行差踏錯」。但她的留意和提醒，不但沒令雙方親密感增加，內心疲憊和不安反而愈來愈強。

疲憊和不安，是因為改變對方的責任，不知不覺地由她去承擔。丈夫的電腦與電話，漸漸成為她的注意焦點。但她愈是監察，就愈擔心走漏眼，於是就愈不能信任他並提高自己的警覺性去監察他。監察和不安，循環地強化。

面對被監視，丈夫開始感到束縛控制，就更享受投入電腦螢幕前那一片自主天地。

她與丈夫的關係，開始演變成「一個追、一個避」的互動模式，窒礙著雙方同步合作的空間，也是我在輔導室內經常看到的夫婦相處狀況。

親密關係中，「我」、「你」、「我們」三個元素的平衡，十分重要；而且如果對方沒有改變的動機和努力，沒有人可以改變另一個人。於是在解決問題之前，我鼓勵她先思量如何可由單打獨鬥的狀態，擴展到三個元素共存的對話空間。(待續)







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