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電話筒的另一面，是一個已婚5年的女士，她追問我他丈夫的情況是否正常？

有一個晚上，她無意中發現丈夫在浴室內自慰。

很多女士無從知悉丈夫在婚後是否仍有自慰，所以當無意中發現另一半仍有自慰行為時，常會不知所措。

她的語氣聲調，給我覺得她的情緒十分複雜。

當她發現丈夫性興趣，非全然在自己身上，雖然沒有第三者，仍難掩內心憂慮。

「對他來說，是否我已經沒有吸引力？」

「他不再愛我嗎？」

「我不能滿足他嗎？」

她向我提出一個又一個的疑問。

她更有點自我懷疑，認為自己沒有盡妻子責任，否則丈夫怎會有真材實料的美點不吃，獨自暗嚐「自助餐」。是菜色走樣？還是他轉了口味？疑惑於內心盤旋，漸漸形成壓力，當中夾雜著擔心和恐懼。

女士對自身的認知和自信，固然會影響情緒反應，但對配偶的了解和信任，也是關鍵。

對女人來說，婚姻幸福性生活愉快的男人，似乎不應該有自慰行為；但對男人而言，自慰可能只是性經驗的一部份，不用大驚小怪。

最明顯例子，是太太懷孕時，頗多男士會以自慰來解決性慾，否則出軌機會可能會更高。

也由於生理結構不同，男性於青春期時精力充沛性慾旺盛，很多時會透過自慰抒解一番。漸漸地，自慰成為他們面對壓力焦慮時，平衡心緒的方法之一。

自慰，是一件很自我的事，令人可以私下舒緩積鬱內心的情緒。男人吃自助餐，通常是逞一時之快，跟他愛不愛妳並沒有必然關係。

當一個男人不愛他的女人，他會想盡辦法用腳離開，而不會躱在一角用手套弄自己的性器官。

聰明的女士應該要建立自我自信，讓他回味妳獨特的味道，即使他享用自助餐時，也不會忘記妳那般津津有味。







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