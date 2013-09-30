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看到報章報導有男子與女友爭吵，在西鐵站的入閘機前脫去衣服，大喊：「你話我細，除畀你睇！」在眾目睽睽下公然露械，最後當然有人報案，男子被捕。

想不到這段新聞引來討論區上熱烈討論，貼文過百。部分貼文節錄如下：

「jj細，會自卑，見到鍾意嘅女仔都唔敢追，怕畀人笑。」

「女仔鍾意男人下體夠大，咁先實際充滿佢哋肉體需要。」

「做都做得無癮。」

「應該要有6吋長。」

「j到用時方恨小。」

除了小部份認為該露械男子有精神問題外，頗多篇幅在討論男人性器的長短，當中有不少人仍將性器大小與性能力、自我形象、伴侶滿足劃上等號。

若內容不是胡扯吹噓，我們的性知識著實令人擔心。

性器應該要多大？

根據人的生理結構及個案經驗總結，性器在硬度、粗度、長度三者之中，以硬度最重要，次者是粗度，長度是相對最不重要的。

女性陰道最敏感的部份是在陰道前端的5cm，如陰莖勃起長度有三吋，就足以令女性在生理上得到興奮和滿足，故那些吹噓胯下一呎長的，有四分三長度未必有實質用途。所以大部份男士性器長度和粗度，都足夠有餘。

反而性器硬度不足，或勃起硬度不足以完成性交，更會影響性生活的愉悅。所以關心自己性能的男士，應著意於保持身體及心理健康，避免「軟鞭」。否則終日困惱性器長度如何可以了不起，最終反會因為憂慮而出現起不了。

男人的性滿足，來得十分吊詭：男人得到性滿足的大前提是女人需要得到性滿足。男性的性滿足需要靠取悅女性來完成，而陰莖會被視為達成目標的工具。

但問題是女性的需要究竟是甚麼？

曾聽過不少女士指出，在性交過程中獲得的情感滿足，比男士能撐多久來得重要(患有早洩或陽萎等性功能障礙者，在此述之外)。也有女士指足夠的前奏和後戲，更能引發她們對性愛的投入和享受，否則若只有單純的陰莖進出行為，再加上粗長陰莖，只會令陰道因為磨擦而出現更大的性交疼痛。

女性的性滿足絕不是單依賴陰莖，不懂伴侶的需要，管你有多長也沒有用。







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