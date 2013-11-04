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性慾失控、性沉溺的關注重點並不在於個人性慾多寡，而是當性成為生活焦點和倚賴，不能自主控制性慾或性行為時，會令日常生活、個人情緒及人際關係出現問題。

故當他感到召妓行為「唔做唔得」，已是性慾控制的失衡，而這行為最後又引發他的婚姻危機。

面對婚姻破裂危機，有人認為他「早知今日，何必當初」，我倒想理解他的性行為模式是怎樣形成的？

在召妓經驗中，他喜愛找一些中年妓女，因為若有能力令到有豐富接客經驗的妓女獲得性高潮，除了生理需要獲得滿足外，更增添一種由征服對方而來的心理快感。

完全抹煞對方是職業反應而只陶醉於個人性能力，他那副眼鏡後的眼睛，原來如此幼稚，怪不得有人說男人有時只是個大小孩。

在他的分享中，我發現他不斷透過事業和性，去體驗「征服」的感覺。

工作上，他要求自己的生意愈做愈大，並計劃在內地開設更多分公司。他相信成功就必須向前衝、向外擴展。

生活中，他不斷去征服；征服，是源於內心脆弱；脆弱，是由於曾被權威人士所傷。

他開始提及他爸爸。

爸爸對他很嚴格，由幼稚園到中學，都不准他參加任何活動，社交貧乏欠缺朋友，讀書是他唯一體驗價值的途徑。

他讀書成績一向名列前茅，但卻發現無論怎樣努力，爸爸也總會找到他有不完美地方而向他指責；被指責，也就繼續成為催逼他不斷向前追求成功的動力，直到長大。

征服的動力，原來是源於那個渴望被肯定但卻一直被嫌棄及不被滿足的自我。當無法接納那個不完整、不被肯定的自我時，他只有不斷向前衝去征服，忐忑的心才稍得平靜。

透過「征服」而獲取的能力感，才能將長期被忽略、被否定的童年失落感覺，稍稍紓緩。

生活枯燥內心貧瘠，色情雜誌網站是年輕的他體會快感和釋放的唯一空間，性慢慢成為他不可或缺的滿足，也是找到安舒的唯一出路。

當生活壓力愈大，他就需要更強快感去紓緩，方式也由網上虛擬發展到現實接觸 (from online sex to offline sex)，最後形成習慣。

性，原來是他解決問題的方法，到今天行為被識破，被指「性沉溺」，解決問題的方法(solution)輾轉間成為他的問題(problem)。

經濟條件充裕，卻不能滋潤他內心的貧乏。不曾嚐愛、不懂自愛，令他像一頭不能停下來的獵豹，一直奔跑，為的只是想逃離內心那個如夢魘的陰影。







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