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不記得從那時起，他對性的興趣開始減少，也甚少主動向太太提出性要求。他經常坐在電腦熒幕前工作到凌晨，延遲上床時間，為的是減少面對床上的責任。

對上一次性行為已經是三個月前的事。

有些夫婦因為忙碌而減少了性生活，他卻因為不想有性生活而製造忙碌。

他對太太十分遷就體諒，是別人眼中的優質丈夫，但連他也有點攪不清楚當中除了愛，有沒有彌補的成份？

太太雖然沒有正面投訴，但他也隱約感到她的憂慮不快，畢竟若丈夫對自己的身體沒有興趣，對太太來說絕對是個很大打擊，故此隔一段時間他就會回應一次她的主動，希望緩和一下她的失望。

「女人沒有男人作伴，就變得憔悴；沒有女人作伴，就變得愚蠢。」這句話似乎有點道理。

「只要兩個人真心愛對方，無性可以嗎？」他壓低聲線問。

這個問題，其實他早有答案，否則他不需擔心太太的反應，也不會「刻意」應酬太太的需要。承受最大壓力的，原來是他自己。

「你這個想法，有否和太太談過？」我反問他，是因為夫妻相處，雙方如何理解和處理問題，有時比問題本身更重要。

「沒有和她談過；一來不知怎樣說，另外若說我對性無興趣，她會否相信也是其次，最擔心的是她懷疑我在外偷食所以對她無興趣，那麻煩就更大。」他說。

他對事情的推想，已進一步阻礙他去面對自己性慾缺失的情況。

性慾缺失(性冷感)，其實絕非女性專利，現實生活中，外表熱情但性慾冷淡的男人，為數不少。

長期不想做愛的原因可概略分為兩類：

有健康問題或性功能障礙(如陽萎或早洩)，導致做愛意欲減低。

勃起功能正常，但不想做愛，可能是成長、心理、伴侶關係或環境方面問題引致性慾減低。

雖然性不是婚姻生活的全部，但性的缺席，肯定會令這場婚姻盛宴失色不少。而且生活狀況身心互動，性愉悅可以為雙方情緒和感情關係，提升到更大的滿足。

面對這難以向外人道的男人最痛，應該忍耐接受用愛彌補，抑或要忍痛接觸自尊的傷口？是他此刻所面對的掙扎。







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