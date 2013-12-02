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我們的性資訊從不缺乏，卻未必懂得性。

由新婚的第一次到過去9個月，他們以「無乜特別」來形容對性的體會。

兩個相愛的人攜手上床，赤裸相對，透過身體接觸去體會親密和快感，在身和心理應是個新鮮及愉快經歷。他們的「無乜特別」，正是特別的地方。

他們堅持第一次應該給予自己最愛的人，他們做到了，但原來認真的性態度與愉悅的性體會，沒有必然關係。

她成長於一個傳統家庭，對身體的認識是從學校講座和生物課中而來。除了洗澡和上洗手間外，她甚少接觸自己的身體和性器官。但因為結婚，她要讓另一個男人去接觸連自己也感覺陌生的地方，還要去接觸男性那更陌生的胯下之物，更要從這地方去享受舒服快感，對她來說，是一件思想上知道卻難以明白的事。

她完全認識兩性身理構造，但對性卻很陌生。

如果性隨便、性濫交是一個極端，她或許是另一邊的極端。對她來說，性與身體，既神聖又污穢，要好好收蔵，不要亂碰，連自己也不可以，於是很少去接觸自己的身體，體會「她」的感覺，慢慢對「她」也愈來愈陌生。

她憶述第一次丈夫撫摸她赤裸的身軀時，感到渾身不自在，抗拒丈夫觸碰她的陰部，只容許撫摸她的上身。她崩硬的身軀令欠缺性經驗的他也緊張起來，因為在他看過的性愛電影中，女人只要被撫摸就會被「撻著」，而且很快就會投入和享受，但面前的太太卻完全不一樣。那次，他在「隨便摸兩下」的情況下就進入，不多久就完事。

陰莖進入了陰道，除了做咗，他們對性的陌生緊張完全蓋過了輕鬆快感。

當一個人對身體感覺不曾開發，即使與人親吻或愛撫，也不一定能經驗及體會當中快感。在這種身體懵懂的情況下完成的性行為，感情上的意義完全大過身體的愉悅。

因為保守的觀念，因為對身體的不認識，他們因此而建立出「無乜特別」的性生活。

身體對情慾的感覺和反應，是可以在一個現有框架下慢慢摸索、練習和經驗的過程中，重新建立和營造的，於是他們決定重新去合奏身心互通的性愛樂章。

(待續)







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