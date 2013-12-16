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在網上討論區看到這樣的討論標題：「有冇女仔會特登整到男仔扯旗？」

陰莖勃起(扯旗)，是男性常有的生理反應，性興奮象徵，也是進行陰道性交的必要條件，並無甚麼特別，但我卻被「特登」二字吸引。女士刻意引發男士興奮勃起，所為何因？

討論標題下的回應數目過百，不同女士講述刻意引發男士性興奮之目的：

「會，好好玩。」

「覺得好得意，睇住佢由短變長。」

「我會專登整到我男友扯，佢死忍個樣好搞笑。」

抱著一個遊戲心態，覺得性有娛樂性，不會令人意外。因為今天由報章、雜誌、電視、手機到電腦，我們都經常看到由文字、圖片到影像，由名人、藝人到陌生人，由自拍、他拍到偷拍，由拍拖故事、偷情故事到床上故事，由無意到故意的露底露點，性和身體早已成為娛樂工具，是大眾茶餘飯後的說笑話題。

令我感興趣的，倒是以下一些回應：

「好有滿足感，因為個動作係人哋欣賞你稱讚你。」

「男朋友扯咗真係好滿足。」

「整到佢地扯，就會有成功感。」

更有一些女士指：

「整到佢想搞，但最後唔畀佢。」

「我好鍾意咁做，硬咗幾好 不過唔會同佢扑。」

當看到男士出現生理興奮，女士跟著眉不揚眼不動的冷笑一下，將熱哄哄的他擱在一旁，展現出「我有能力令你性興奮，卻沒有義務給你性滿足」的瀟灑，然後揚長而去，除了確認自身有吸引力征服對方身體之餘，也有權力主宰自己身體。在男性主導的文化中，是徹徹底底的贏回一仗。

原來女士引發男士性慾，不一定是因為喜歡他，而是藉著面前的他陰莖抬頭向她致敬，人證物證俱在地確認她有多「索」，感覺良好。

男人用陰莖顯示自己的性能力，女人則用陰莖展示自己的吸引力。如果前者是大男人心態的自我陶醉和吹噓，後者又會是甚麼？

透過對方陰莖證明自己有吸引力的女士，是信心爆棚還是……？







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