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曾經看過這樣一幅廣告：一個型男新郎親切地凝望著旁邊一位穿著婚紗、酥胸半露展現出幸福笑容的女子，廣告大字標題「豐胸•女人的幸福！」意味著妳cup數的高低與妳有多少幸福，息息相關。

女人想掌握男人的心，男人想掌握女人的胸，在吹捧「雙乳」的文化下，女人有一個豐盈胸部，就代表有用不完的魅力和吸引力。

她也有這種想法，認為男性都鍾情豐滿乳房，但她覺得自己胸部細，所以認為自己對於丈夫，沒有甚麼吸引力。

床上親熱，必須要在晚上進行，並一定要把燈全部關上。當丈夫吮吻她的乳房時，她會想到如果自己乳房大一點，丈夫的興奮定會多一點。

就是這種不接受自己身段的想法，連她要換衫而丈夫又在睡房內時，她會拿起衣服走進洗手間，避免給丈夫看到她裸露的上身。

連自己身體也不能接受，如何可以放鬆享受雙方赤裸時肌膚相接的身體快感？

她開始發現不能投入性生活，是因為她不認為自己有條件可以擁有愉快性生活。

其實丈夫曾清晰表示是愛她的整個人，而不是她身體的某一部份，但她卻覺得難以相信，因為當有胸部豐滿的女士走在街上時，她常發現周遭總有男士在正望、在側視、在偷看，令她相信男人都是一樣的好色，不管口裏怎麼說，心裏在意的東西都是一樣。

有次我與8位已婚男士傾談，他們一致認同擇偶的首要考慮，並非身材，而是對方的性情與專一，以及她是否愛你及愛你有多深。根據他們看法，女人的性感也從來都不只是在胸部。況且，他們也不喜歡拖著一個雙峰堅挺的伴侶在街上行走，成為別人的冰淇淋。

男人就是這樣的一種動物，他會被其他女士身材吸引，卻不想自己的另一半被猥瑣眼光來襲。

男人在視覺上被魔鬼身材吸引，是間中短線獲利，而伴侶關係，是固定長線投資，兩者性質，全不相同。

如果伴侶關係和諧，雙方情感滿足，我幾可肯定的說，原因絕不是在妳的胸部。

希望她看到的，也不單是自己的胸部。







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