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如果和諧性生活建基於伴侶二人身心健康，對她來說，和諧性生活將會是個遙不可及的夢想。

如果婚姻中應該期望兩人白頭到老，她就必需要有心理準備，去接受婚姻中的失望。

兩年前，她未婚夫出現病變，延及脊椎，下肢不能行動，要靠輪椅代步。按醫生評估，他康復無期，身體狀況會很反覆，治療只可能減慢病情惡化的速度。

因為病情，他倆原定的婚期，一拖再拖。她在感情上面對很多掙扎，因為這段感情給她很多不能預測的將來。

要是與他結婚，這段婚姻可維持多久？一年、兩年……更長還是更短？她推想不到，因為他的病情難以預料。唯一幾可肯定的，是他會早過她離開這世界。

和心愛的人一起，卻預期他要離開，是傷痛、是惋惜、是無奈。

「你是否要想清楚這段感情有否將來？」有朋友曾經問她。

「你有否估計會承受怎樣的壓力？除經濟壓力外，你將來的生活社交模式，會有很大轉變，這段關係中，你給他的照顧會遠遠高於他給你的照顧。」另一個朋友向她說。

「對方活動能力有限，需要倚賴別人照顧，自己是否有足夠心力體力去照顧他？」這也是她常有的掙扎。

未婚夫也明白她的壓力，故此也曾暗示她可以考慮分開。

對很多人來說，這似乎是一段沒有前景的關係。

過去兩年，傷心、憂慮與掙扎，不曾離開過她，但這些情緒也同時令她更清楚反思自己生命中的所想所求。

「與他一起時，我總是感到一種喜悅和安全感，一個與你有很多共同經歷、互相信任支持的人，與你有著一種難以言明的內心連繫和滿足，這種體會和擁有，不是伴侶關係中必然存在的。」月前，她眼眶泛紅地向我說。

「雖然前景很多不明朗，我已經決定跟他一起。我已經開始去籌算未來生活的經濟開支、家居和生活照顧的各樣安排。」她用果斷的語氣說。

「我會安排自己一星期做兩次運動，因為要照顧他需要的體力可不會少，我會更加重視自己的健康。」

當你參與一段感情，你未必能夠推算得到這段感情，是吉是凶？

她看不到這段感情的前景，但她很清楚自己擁有甚麼、想找甚麼及會付出甚麼。

她不知道對方會在那時離開，但她很清楚會用一個怎樣的態度去面對彼此一起的時間。

她口中常說自己欠缺自信和能力，但從她泛著淚光的眼神，我看到她有著比很多人大的勇氣、毅力和堅持。

在這個重視效率講求利益的年代，她的情懷和選擇或許可令人反思感情關係是甚麼？

一段像是難以掌握的感情，她掌握著的，原來很多。

一段像是沒有前景的感情，令旁觀者的我去理解人和感情關係時，有著更大的憧憬。







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