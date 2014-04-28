收藏文章

共同生活了三年，她感到愈來愈不明白他。

她不明白他對伴侶關係的看法，也不理解他與其他異性相處的界線。

近來她發現他經常和一位女士接觸，電話談話時，他會跟該女士輕聲說細聲笑；在WhatsApp中，他們談到很多個人私事，他更會對該女士說：「Sweet heart，好掛住你，好想見你。」她覺得他與該女士傾談的投入和雀躍，遠高於他們在家中的相處對話。

「猶疑在似即若離之間，望不穿這曖昧的眼，似是濃卻仍然很淡，天早灰藍……」望著他，她想起王菲那首《曖昧》的歌詞。

身為伴侶的她，心情忐忑之餘更懷疑他對自己的專一，為了這事雙方激烈的吵了幾次。

「只是傾談，又沒有甚麼出軌行為，你暴躁甚麼！如果我不愛你，早已和別人上床，你是否想我斷絕所有朋友來往才安心？」他覺得被束縛，於是作出反擊。

這招「反守為攻」，果然奏效。

「是否真的我錯？是否如他所說，我太過操控？」

「給異性說聲 Sweet Heart 好掛住你，是否沒甚麼大不了？」

「專一的意思是甚麼？是否沒有和別人上床就可以？」

連串疑問，令她像隻斷了線的風箏，飄浮於迷惘憂慮與自我懷疑中。愛情，有時真的會令人盲目，盲目到連基本的判斷也失去。

最糟的感情事並非失去了你所愛的人，而是你因為愛一個人而失去了自己。

相對「『滾』完懂得回家」，「沒有和別人上床」在伴侶關係的底線上，無可否認已有提高，但如果你認為伴侶關係需要專一，專一的範疇是否只限於身體接觸？

有人認為即使你身體沒有出軌，但當你對另一個人的情感倚賴和關係親密高於身旁的伴侶時，也可視為婚外情，因為伴侶親密絕不只是身體親密。

健康的伴侶關係至少包含三方面元素：思想親密、情感親密和身體親密。

窮得只剩下金錢，愛得只剩下身體，同樣是現代人的悲哀。







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動