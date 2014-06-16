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如果錢、權力、女人是男人的能力成功指標，婚外情或偷食對男人來說，可能不單是兩腿間生理需要的事。

「你可否形容一下你與太太的性生活？」我想知道他找小三的原因，會否與太太性生活不協調有關？

「如果10分是滿分，我會給7至8分，我們每星期都有性生活，覺得雙方都有滿足。」性生活不滿足似乎不是他偷食的主要原因。

「當你與小三時，最大的吸引或滿足是甚麼？」偷食者大多承認偷食是不當行為，也知道偷食後果可以很嚴重，因此我想知道是甚麼原因令他明知故犯。

「與太太的性生活雖然不錯，但沒有最好，只有更好，在另一個女人找到新鮮感當然是個原因，但最吸引的是當你與一個比你年輕十多歲的女人一起時，她對你那種倚賴，讓你覺得被需要，令你覺得自己一種吸引力、能力和活力。你會覺得被重視而不需要面現實的煩惱。因為對方甚少要你交待生活中的責任，這是與太太相處最大不同的地方。特別是當大壓力的時候，那裏像是一個Comfort zone。」經過數次面談後，他向我說出在婚外情中的感覺。

責任是婚姻關係其中一個元素，人也可以透過責任去體會自己的能力感，但他卻希望找到一種離開婚姻責任的能力感。

他像是在現實世界以外建構自己的童話故事，難怪有人形容男人很多時是個大孩子。

他看似找到了，所以婚外情一經開始，就沒有空間去反思婚外情對太太做成的傷害，就像當人只定睛眼前食物甜品時，就會忽略自身健康，容易「食咗至算」。

這個外表成熟的大男人，內心像是被小孩操控，按自己意願欲望不受束縛的亂衝亂闖，直至碰得一身損傷，才坐下來思考自己想找甚麼。

當太太搬回娘家以後，過去三個月他經常一個人在家，雖然孤獨卻再沒有與深圳的小三相會，也終止了這段婚外情，因為發現自己最需要的一段有感情基礎有安全感的關係，那裏才是他真正的comfort zone。

他開始發現不忠不只傷害了太太，也傷害了自己。不忠，令他失去了一個至親的人對他的信任，也可能從此失去一個相依相倚的伴侶。

擁有時不懂珍惜，面對失去才知道自己的需要，愚蠢？犯賤？可惜？







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