收藏文章

這是智慧的年代，也是愚蠢的年代。

當我們認為婚外情會導致婚姻破裂時，卻有人認為偷情者並不想離婚，而是想繼續留在婚姻中，出軌只不過是生活缺少激情而已。

如果不想留在婚姻，一個人會選擇離婚，因此婚外情反映出偷情者是維持婚姻的想法。真的搞不清這是一種智慧，還是現代人婚姻觀與過去大大不同，抑或只是將不恰當行為理性化(rationalization)，以期平復內心矛盾。

一個以「心生苦短，及時行樂」(Life is short. Have an affair.)作口號，為已婚者提供偷情資訊、協助物色對象的網站平台，去年在香港開設網站，短短數月已有超過83000人登記成為會員，其中七成是男性。網站創辦人認為偷情可以重燃一個人的激情，令婚姻可以維持得更久。

婚外情可以改善婚姻？

已婚15年的他，三年前由一次Work trip開始，搭上了公司的女秘書，之後感情火速發展，由拖手到上床，只不過是短短兩個月時間。婚外情開始以後，他對太太的冷淡態度的確起了一些改善。他會刻意安排時間陪伴太太子女，有時更特意提早放工回家，與太太一起的時間似乎也比未有婚外情之前多。

「有否想過太太知道你的婚外情後，會有怎樣後果？」我問他。

「起初還有想，但到後來只想如何不讓她知道。」

「是甚麼原因令你作出『刻意』的安排？」

「當然是希望盡量隱瞞，不讓太太發現自己有婚外情，除非你很想離婚，否則每個有婚外情的人，都或會有這種想法。另外，刻意有目的之安排，或多或少有點補償的心態。」

他對家庭投入更多時間，是因為在家庭以外投入了另一段感情。

原來他的付出不是想太太開心一點，而是希望自責內疚少一點。當與家人相處都帶有利害計算，隱藏著另外的動機，回家的每一步都變得沉重，每一步都踐踏在婚姻關係上。

當你蓄意令人受傷，繼而給對方包紥傷口，是善還是偽善？

他真的不想離婚，也真的投放更多時間在家庭中，但我仍不能認為他懂得尊重珍惜婚姻。

人與人間相處，有時不在於你作了甚麼，而在於你的動機與心境是甚麼。







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動