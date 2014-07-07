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如果性讓人經驗快感，性快感對她來說十分陌生。

由結婚到現在已經兩年，她從來沒有拒絕過與丈夫親熱，但丈夫覺得她可以親卻不會熱。在床上她會配合丈夫要求和需要，卻似乎從沒有自己的要求和需要。

丈夫覺得她有點性冷感，卻找不出根源。他自問雙方感情不錯，在朋友眼中，他倆雖不至是模範夫妻，也稱得上是和諧的一對。

「良好夫妻關係不是愉快性生活的基礎嗎？為甚麼我們卻……」丈夫過去兩年一直帶著疑問。

男人的性興奮很多時需要透過看到伴侶性興奮來體會，所以他的失望完全可以理解。

我們都活在經驗中，每一次經驗都會影響和塑造往後的態度觀念，性也如是，於是我和她由第一次性經驗談起。

第一次的經驗和感覺，對很多女孩子都是印象深刻的。第一次在人前脫下衣服、第一次脫下吊帶胸圍、第一次肉帛相見、第一次最私人的器官接觸，是愛還是痛？是情願、半推半就還是被逼？是身心同步還是情性分開？……都影響著對往後性生活的期盼和理解。

「丈夫是我第一個、亦是唯一的性伴侶，我們的第一次發生在結婚前的半年。」

「那次是在我毫無準備下發生的，不過他說我們即將結婚，不要緊吧！他吻我、脫去我身上衣服、撫摸、戴上condom、進入，數分鐘後完事。」她憶述第一次的經過。

「過程中你腦裏想著甚麼？有甚麼感受？身體有甚麼反應？」我問她，因為如何理解和經驗行為有時比行為本身重要。

「其實並不太想在那刻發生，但見到他的渴求，不想掃他興。況且如他所說，我們快結婚，遲早也會發生。至於身體反應，……沒有留意有甚麼反應，只在他完事後，心裏有一個聲音說：啊，完了。」

她的第一次並沒有想像中的甜蜜投入，只有理性說服自己去參與，因為這是應該有的回應與階段，不論你想不想有，準備好了沒有。

帶著這個性愛藍圖走進婚姻，由第一次、第二次……由婚前到婚後，她漸漸塑造著一個「有你無我」的性生活，她找不到理由拒絕對方的親熱，也不曾經驗過身心同步的性愉悅，她開始習以為常，習以為常地繼續讓感覺缺席下去。

除非她能撇下配合的角色，確認自己是個有血有肉有情有慾的人，成為自己性生活的主角，否則即使獻出身體交出陰道，她仍只會是個可親卻不會熱的女人。







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