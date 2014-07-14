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從不同角度看一個人，評價會完全不一樣。

在別人眼中，他既能幹又樂於助人。在他的專業領域上，算是有點名氣，大學也常邀請他作專業知識上的分享。以收入地位來量度，他絕對是一位成功人士。但當我問他如何去形容自己時，他只簡單說了一個字：「錯」。

他的public self與inner self有很明顯的落差。

他說自己來到這世上，可能就是一件錯事。由於父母對他忽略，成長過程中他一直感到孤單。自12歲開始，色情資訊就成為他尋求興奮慰藉的方法，是他的親密夥伴，但他愈要透過性去找興奮，愈驅走不到內心的孤單。

隨著年齡增長，圖片影像已不能得到滿足，25歳那年，他開始遊走桑拿夜場，經驗真實的性接觸。

他說這就是日後鑄成大錯的開始。

他透過性去找尋興奮、迴避失落、轉移壓力，並沒有因為結婚而終止。其實他的婚外性行為已由初期每星期一、兩次減少至婚後每個月一、兩次，但就不忠而言，關鍵分別在有或無，次數多少的意義並不大。

後來，太太對他行蹤起了懷疑，在一次追問中，他承認有在外偷食。他覺得偷食是錯，破壞婚姻是錯，所以坦白認錯，決定重新改過，希望太太原諒。

但他的坦白並沒換來太太原諒，現在的他已停止了婚外性行為接近三年，在性慾控制上，可說已完全治癒，但太太仍與他分居，他對復合的期盼也愈來愈沒信心。他對太太的感覺很矛盾，一方面明白自己對太太傷害很深，不能原諒也可理解，但又惱怒為何不給他一個改過機會，也懷疑當日坦白是否也是一個錯。

他覺得所有事情都是錯，不忠是錯，承認不忠是錯，不坦白是錯，坦白是錯，昔日的迴避是錯，今天的認真是錯。

錯，對他來說是個名詞，因為他的一生就是錯。

錯，對他來說是個動詞，因為他一直在做錯。

錯，對他來說是個形容詞，因為他就是那個錯的他。

「你如何面對這個錯的自己？」我問。

「盡量不去想，轉移精神工作上，閒時栽種花草。」

「這是一種甚麼感覺？」

「沒有感覺。」他微聲答。

他覺得摧毁了婚姻，自己是錯；別人指責早知今日何必當初，他是錯。但除了錯，他的內心傷痛可有人察覺？

「滿紙荒唐言，一把辛酸淚，都云作者痴，誰解其中味？」看著他步出輔導室，我想起曹雪芹的詩句，胸口泛起絲絲惋惜。







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