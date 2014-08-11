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如果出軌需要一定程度的勇氣，原諒對方出軌則需要更大的勇氣。因為前者只需一時勇氣或衝動，後者卻是一個寬容忍耐的考驗，需要長時間給自己和關係復元，絕非一時衝動可成之事。

丈夫向他承認不忠的錯誤，承諾終止婚外情，懇求她原諒後，經過一段時間為十多年的婚姻思考掙扎，她決定原諒丈夫，重建婚姻。

但原來丈夫終止婚外情，只是一個開始的基本步，也開始了她另一階段的掙扎和困難。

她告訴我要真正原諒對方、重建信任，是件不容易的事。

「上班工作時，會突然想到此刻的他在那裏？在做甚麼？是否仍會背著我做一些傷害自己的事？他是否真的改過？有數次，我在工作枱的電腦前不自覺的呆著、想著、淚著。」

「雖然他現在會主動致電和WhatsApp我，給我知道他的行蹤，讓我放心。但我仍想到不知他行蹤的其他時候，他會做甚麼？會否把持不住再次偷食？」

「我想掌握他更多行蹤，才稍得安心，但要24小時掌握一個人的行蹤才能安心時，只反映我不信任他。」

「有時觀看電視劇有男人在外找小三的劇情，情緒會突然翻騰，內心隱隱作痛，有時會不由自主地向他揶揄，指桑罵槐。我知道我不應這樣想這樣做，但又覺得難以控制。」

她覺得自己的情況很混亂，愛他卻怒他，想信任卻又恐懼，想他親近卻又抗拒。

在她身上，我看到拆毁信任只需彈指之間，但要建立信任卻有時寸步難進，特別是傷害你的，是一個你最愛的人。曾經是最信任的人，此刻最難交出信任，只因為害怕再次受傷。

她不明白原諒不等於不去想不能想，況且如此深刻傷痛經歷，甚或永遠不能忘記。原諒，不等同忘記，只是不會再為對方所作的錯誤作追討。

她也不明白原諒不是口頭說了就會出現，像魔法口號能在剎那間將虛幻變成現實。原諒，不只是目標，更是個經年起伏的心路歷程。

所以我希望她不是抑壓自己不去想，又或否定自己去想是自然正常反應，而是學習怎樣去想，進一步明白自己狀況，接納自己的矛盾。矛盾是因為她現時想信卻信不足，想愛卻不敢愛，思想與情感經驗步伐不同所致。

愛，曾令她有安全感，因為經歷忠誠專一，現在卻令她失去安全感，因為經歷背叛出賣。

「你有否將你現時的矛盾，及你想信卻未能完全信到他的情況告知丈夫？即使你很亂，也請讓他知道，這是他的權利，也是他的責任。他對你的了解，對你的復元很重要。」我對她說。

重建信任，需要雙方明白彼此的需要和脆弱，兩人小心翼翼的以適度的接受或忍受、恰當的表達或沉默、適時的宣洩或討論，去回應或安撫對方，讓信任在相處間點點滴滴的重新累積回來。

(待續)







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