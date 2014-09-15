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「你也是友善，不甘平凡，敢於面對需要的人嗎？」這是一個放在旺角街頭的易拉架廣告內容，試猜想一下是在推銷甚麼產品？

在廣告的右下角寫著「Explore the Whole New World of Safe Sex Party」，原來是一個於2007年成立的sex club招收性愛派對會員的廣告。

這廣告令我很不明白，參加sex party與不明背景的陌生人性交，怎樣也難說得上是safe sex吧！用安全套就等如安全？或許這個城市真的充滿「偽述」氣息，只要敢說出口，說多幾次，歪理彷彿就會成為真實，就像那位高官推銷他們的特首選舉方案，說是個大躍進，所以應該接受，接受就是進步。

近年，「放題」食肆十分流行，顧客在固定時間內可以任吃任喝，大快朵頤。現在性愛也來跟上潮流，全場男女任點任食，與不同對象性交，甚或3P、4P，直至吃飽滿足你的性慾胃口為止。

填飽性慾胃口是一種怎樣的滿足？

曾經參加過sex party的他告訴我，他在當中得到滿足，但同時也經驗著失落。

「那次在網上看到有關資訊，突然有一股內心衝動想躍躍一試。第一次的感覺，像是一塊石頭擲向湖水，動力漣漪刺激一剎那蓋過生活中經常出現的平淡煩悶不快。」

「其實過程中也有一點矛盾，個人追求新鮮刺激的性胃口固然可以得到滿足，但同時你又是別人的果腹對象。有一次當自己稍事休息時，有人會催促你『得未呀？』像通知你別人在等著你這件點心，別浪費時間，快點上枱吧！那一刻，有點覺得是為做而做，別人要我做而做。」

「Sex party結束後，你回家途中的感覺如何？」我問他是因為我相信真正的滿足是持續及身心同步的。

「性快感消褪後，感到疲倦與失落，」他繼續說：「坐著小巴回家途中，突然回想幾個月前分手的女友，再記起已離婚的前妻，為甚麼每段感情都分手收場？是自己失敗還是自己不適合有固定伴侶？坐在車尾座位上，有一種莫名的孤單。」

在這個繁榮城市，人與人關係疏離，人也與自己疏離，很多人都活在挫敗與抑壓中，不懂得去愛別人也不懂得去愛自己。在一個愛無能的地方，人只得將自己繼續埋藏，可以做的就是找一個地方，以性交的感覺去尋回自己，接觸自己，也在性接觸中去找尋一種像與人是零距離接近的假親密 (pseudo-intimacy)。

性，是追求歡愉的事，同時也是藉著身體接觸去探索自己、明白自己需要和疼愛自己的舉動，一個原來不是在品嚐對方而是在品嚐自己的過程。

在sex party 中，他的性胃口完全得到飽足，但卻不能填平內心的空洞。







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