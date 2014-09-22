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人是在經驗中被塑造的。

在男友陪伴下，她走進輔導室。由澳洲完成大學回港，她一直從事護士工作。她外型清麗斯文，怪不得過去幾年，不乏有意追求她的男士，但都一一給她間接婉拒，直到遇上現時男友，他們在九個月前開始拍拖。

一個晚上，兩人在海傍拖手散步，閒談間兩人身體互偎，開始接吻。擁抱之際，男友順勢由她的肩膊，一直撫摸她的背部、腰間，直至臀部。情濃之際，男友突然覺得原本抱在手中的溫軟身軀，突然變得疆硬，更感到她有點發抖。

男友問她是否不適，她只簡短回答：「沒甚麼！」

男友是個教師，曾修讀過一些輔導課程，對人與人的接觸有一定敏感度，覺得她的反應有點難於理解。數天後，男友安排了一個寧靜地方，表達對她的關心與擔心，她終於說出了埋蔵13年從沒向人說過的一個秘密：她曾給同校一個男同學非禮。

那事發生在她到達澳洲後的第二個月，那時她14歲。她被一個男同學騎在她的身軀上，用手撫摸她的全身，由上下到前後，由胸部至陰道。由於對方用力過大，她的上衣幾被扯破「嚓」的一聲，至今仍然清晰。

獨個兒在異地，缺乏支援，要適應新環境新生活，對一個14歲的少女來說，已不是易事，再遇上這些可能連成年人也未必懂得處理的侵犯創傷，她除了驚恐之外，還是只得驚恐。為令跌宕情緒盡快平伏專注生活，也免家人擔心，她佯作若無其事一切自然，將情緒記憶一概抑壓。多年來專注讀書，她的努力終於得到回報，順利升上大學並以一級榮譽畢業。

連她也以為侵犯的事以經過去，原來這個多年前發生的夢魘，一直存在於身體記憶，只是她已習慣將這事剔除於日常生活的意識層面中。直到遇上現在的男友，被他的關心和真摰吸引，在那個溫馨安全信任的晚上，親密的身體撫摸，令她出現「閃回」(flash back)的徵狀，身體突然變得僵硬，就像14歲時事發那刻她的身體反應一樣。

現時她在醫院經常接觸不同病人的身體，卻不能讓人接觸自己的身體，原來思想上幾近忘記，身體卻一直牢記，直到遇上一個給自己經驗到關愛與安全感的人，心靡才被打開。

被傷，是個不能說的秘密；被愛，令她說出這個從沒向人說過的秘密。

(待續)







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