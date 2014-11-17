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性是星星之火，撩情之外，也可燎原。

災情較輕者，雙方至多一夜無言，明早醒來仍可和平相處。災情較重者，或會令性趣減退，甚至造成對「特定對象的性慾缺失」(Hypo-sexual Desire Disorder on specific partner)，從此鴛鴦不共戲水，各自在性慾河流上漂流。

以前他們一星期至少會做愛一次，但近來丈夫性趣大減，上個月他們只做了一次。

性生活次數突然下降，很多時與身體健康狀況有關，但丈夫剛做完了定期身體檢查，報告顯示一切狀況正常。

「他有需要時，我從來沒有拒絕他，我們的性生活一直很穩定，但是他近來的做愛意欲大減。」她對丈夫的情況很擔憂。

起初擔心他身體出事，現在則擔心他外出搞事，她懷疑他在外偷食吃飽，所以回家胃口不再。

他被太太懷疑偷食，失望之餘，甚覺委屈。

「每當做愛時，她連大聲一點呼吸的情況也沒有，怎能盡興？沒錯，我知她對我很好，也從來沒有拒絕過我，但我希望的不是『我要』她『俾我』，不只是她做，而是她想做。」他帶著申辯的語氣說。

當男人在床上汗水淋漓地演出時，如果伴侶擺出一副可有可無的樣子，或只作配角的去配合，會令男人尊嚴盡失，好像沒有本事讓對方滿意興奮，所以覺得很沒意思。

原來當他認為自己沒有能力提高對方性趣性滿足時，連自己的性慾也下降。

「這是你第一次告訴我你的想法，你沉默無言，我怎知你想甚麼？」此刻的她，心情有點複雜。一方面知道並非有第三者出現，憂慮得以平復；但另一方面丈夫不曾給他知道他的需要卻反過來不滿她，她內心有點不忿。

同床數年，這是他們第一次為雙方性趣對話，幸好他們只是災情較輕的一對，床上問題可以重新在床上解決。

很多人以為性是天生本能，不需學習也會懂，但床笫熱情的最大障礙，很多時是床上那兩個人共同塑造。

（編按：《DIVA品味派》中的Beauty部分將於11月21日新增「Sex and Relationship」的內容，故《性治療師手記》將於同日移至《DIVA品味派》，進一步突出專欄風格。）







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