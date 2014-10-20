收藏文章

沒有兩個人的性慾和性需要是相同的。

即使兩人同時認為一星期可以有三次性生活，一方可能希望是在星期一、三、五，另一方卻可以要求在二、四、六；一個可能想開著燈幹，另一個卻堅持摸黑進行；他可能想對方幫自己口交，她卻會覺得難以接受......

性生活是伴侶共協調合作及發展建立的歷程。

曾經看過一套有關性生活的短片，一對伴侶躺在床上，男的開始撫摸對方，由肩膊到腰，再由臀部至大腿，女的知道男的有所要求後開口婉拒：「今天我不想，工作了一整天，很累了。」繼而轉身背向男伴，用身體語言通知對方今晚不行了。

另一個晚上，男伴又再蠢蠢欲動，在床上從後攬著對方，女的對他說：「不要啦，剛洗完了廚房，全身酸得要死。真的想要的話，明天你早點幫我洗淨浴室吧！」再一次被拒，男伴失望轉身向著另一方，兩人背對而睡。

下一個晚上，男的一早洗淨浴室，興奮走上床，身軀依偎對方，用腳從側叠著對方大腿，頭部貼近女伴胸部，女伴卻低聲向他說：「不行，今天M來了。」

這刻，男的比女的轉身更快，雙方再次以背相對，目光各自望著相反方向的牆壁，兩人同在床上，卻有天壤之距。

有時，兩個人一起的孤單，比一個人更孤單。

這刻，已經不單是性慾可否被滿足、想做不想做的問題。

曾經有一位男士問：「如果太太不能滿足我的性需要，往外尋求滿足是否一個出路？」

「單從滿足性慾而言，是；但這樣會令兩人關係帶來一個很大傷害和危機，婚內問題最好婚內解決。」我簡單的回答他。

另一位女士也曾經問我：「我有沒有權拒絕和對方做愛？」

「性是一個自主行為，沒有人有權強逼別人與自己做愛，每一個人也有自主權去接受或拒絕和別人發生性行為。但如果伴侶在床笫上只強調自我和權力，親密感必然受損。」我希望她看到的不只是「我」和「你」，還有「我們」。

親密(intimacy)，源於拉丁文intimus一字，有著了解內在深層與私密的意思。

性慾與性關係是相關又完全不同的東西，前者只考慮我需要甚麼、我想要甚麼、我不想要甚麼？後者則在尊重雙方需要的基礎上，由具體的身體反應到抽象的感受思想，共同去探索和實踐如何去滿足和被滿足，兩人關係亦因此而拉近。

性，從來都不只是做與不做或怎樣做的事。







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動