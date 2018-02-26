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當他與太太在輔導室坐下來，就綻起笑容，配合著新春喜悅氣氛。

「大半年以來，終於經驗到性愛的輕鬆和愉快。」他繼續說：「以不同的心境面對做愛，感覺全不一樣。」

記得大半年前見他，他正為自己的性生活充滿焦慮與恐慌：為甚麼勃起時很快就軟下來？如果30多歲的情況已如此糟糕，未來性生活怎樣繼續下去？

愈焦慮恐慌，完全聚焦自己陰莖的表現，他更難放鬆；渴望成功與恐懼失敗的忐忑與戰兢，成為他每次上床時都出現的心理戰場。

對性的期望是甚麼？希望在性愛中經歷甚麼？甚麼是good sex？陰莖是性愛焦點抑或是體會性愛感覺的一部分？想體驗愉悅快感輕鬆還是想證明自己的性能力？現時的性行為模式，與自己的期望相符抑或相違？經過對以上問題連串消化、反思與沉澱，他的情況漸漸出現轉化。他還進一步發現，擔心自己表現不如理想，容易將問題過度敏感演繹，原來不只是床上的反應，也是不同生活層面中經常呈現的特質。

為要減少做愛時對勃起情況的焦慮，我建議這對夫婦暫時停止陰道性交，在親密身體接觸時，不用著意要有甚麼指定動作，只需按當下情緒，用舒適方法取悅對方，按將注意力集中於皮膚反應，專注去體會和享受雙方取悅與被取悅時的輕鬆和愉悅感覺。

「雖然同樣在床上，但以輕鬆心情經驗親密接觸，與拘謹的狀況，全不一樣，我開始體會勃起和陰道性交不是性愛全部的意思。」他向我說。

「我也感到他在床上的焦慮比以前改善；看到放鬆了的他，也令我比以前輕鬆和投入。」他身旁的太太說。

人與人關係從來都是雙向，彼此傳染，相互影響。一個晚上，他倆在輕鬆隨意下，由前奏到陰道性交，順利進行，是半年以來的第一次。

「原來你需要casual sex，在casual心情下，人變得sexual。」我笑著說。

輔導室內響起了三個人的笑聲。







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