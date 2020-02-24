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「我已經吃了偉哥，但仍然唔得，可以怎麼辦？我知道太太想幫我解決問題，所以她在床上的表現比以前主動，連以往她很抗拒的口交也願意做，但她愈是主動試，我愈是不想做。」他慨嘆的繼續說：「人生很荒謬，期望的得到了，卻想返回以往未有的狀況。」他發現有勃起問題近一年，面對「男人最痛」，他內心跟下身一樣，沉重乏力。

很多男人渴望伴侶在床上多主動，當期望實現，他卻寧願太太像昔日的被動和內斂，因為她愈是主動提出性要求，他的壓力就愈大，失敗經驗就更多。兩個月前，勃起困難開始引發性慾缺失，他連做愛的意欲也失去，直至太太說：「唔得就睇醫生啦！」

簡單一句「唔得」，充滿震撼。「床上唔得」，比起「做人唔夠醒目」、「身家唔夠豐厚」、「收入唔夠多」，特別來得刺耳和錐心，但出自太太之口，又覺無語可辯無處可藏。面對赤裸真相和進食辛辣食物一樣，都會令人感到灼痛。

那個晚上，他按醫生處方的分量服用「偉哥」後，僵硬躺在床上，靜靜「監察」下身狀態，期望一有反應就行事。但時間點滴過去，他的下身沒有半點熱和脹，只感胸前充滿虛怯，腦內盤旋著「食咗藥唔得點算」的想法。他不幸言中，「偉哥」沒有給他帶來期盼的性興奮，只重複最不想見到的「唔得」。性，已成他的噩夢，噩夢中怎會放鬆興奮？

有些人誤解，以為服用「偉哥」後性慾自然來。「偉哥」的作用，是令陰莖海綿體平滑肌鬆弛，促進海綿體充血，形成堅硬和持久的勃起，令有勃起困難男士在出現性慾衝動時恢復勃起功能，但它不是春藥，不會激發性慾，必需配合前奏愛撫引發性慾，有相應性接觸，由性慾帶動生理反應，就像一架汽車即使入滿電油，如果不開引擎不踏油門，車只會依舊停在那裡。

「偉哥」可以協助他下半身勃起，卻驅不走他內心的恐懼虛怯。壯陽之外，看來他還需要壯膽。







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