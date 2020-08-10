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找女友與找性伴的分別在哪裏？

「要找個發展感情的女友，外型當然要有一定吸引力，但更重要是她的性格為人，以及雙方相處要有舒服的感覺。至於SP，一晚半晚，只要就手不至太醜，不討厭、過得去就可以。」他分享選擇女友及性伴的分別。

他試過酒後模模糊糊和女生上床，但說到拍拖對象，卻有清晰認真的要求，沒有半點含混。因為這緣故，他過去找到的都是SP，真正的感情生活，依然空白。「上床容易拖手難」，他有點體會，也帶點欷歔。

「你接觸過的女生，除了上床，曾否有過感情觸動的感覺？」我問他。

他想了一會後說：「帶著找SP的心態，我曾經遇過一位女生，言談間發現她想找一個男友而不是SP。我們相約見面，她帶了一些Home-made甜品，那一刻我感到有點矛盾。見面目的是上床，但那個晚上，我們只是傾談，吃過她的甜品，沒做過甚麼。」

預計在床上開餐，變成了枱上小吃，他有點失望但又有點溫馨。與異性建立沒有性的關係，對他來說，有點陌生。那次見面以後，女生說想給他做另一些甜品，那明顯是給他一個暗示，感情有機會發展，但他一直用不同理由推搪再見面。

「以往找SP，沒有這次的忐忑。那種溫馨感覺，我不知道算不算喜歡？如果不是喜歡，就不應該給方有錯覺。如果要找SP，可以有其他選擇，不用磋跎糾結於這段關係內，令自己模糊，令對方誤解。」

「你處理SP關係頗為清晰，但對於自己是否喜歡一個人的感覺和判斷，像是有點朦朧。你是對自己的感覺掌握不深，還是對自己的感覺不信任？」聽到我對他的觀感後，他靜了下來。

他對感情關係有一定原則，但對關係的感覺和判斷卻模糊，認知和感受之間存在落差。性經驗豐富，情感經驗貧乏，是否算得上是身心發展不平衡？







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