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來到夏天，大家有沒有留意今年天氣特別熱，有時下不出雨令天氣變得很熱很焗和很曬。在夏天我們應該如何養生呢？這次輕養生就會跟大家逐一講講，還會分享寒熱底各自適用的養生茶和粥。

註冊中醫師楊明霞

夏天易出現甚麼毛病？

踏入炎炎夏日，身體最易中暑之外，天氣太熱都會易長汗疹、濕疹或是暗瘡的。如果體質偏虛弱就會較易中暑，例如︰陰虛火旺、氣虛等。我們有說過「正氣存內，邪不可干」，如身體氣血弱的話，會令中暑的機會大大提升；外面的暑熱太強勁，如夏天攝氏33至34度，這些天氣特別熱和焗促，體質再好都會中暑！加上，夏天相對濕度較高，香港又翳又焗的天氣較易出汗，汗疹患者流汗的地方會特別紅和痕癢。大家平日可帶備一條小毛巾，可到洗手間待涼快後用水清洗一下，這樣可預防汗疹。

（圖片來源︰iStock）

夏天有甚麼養生重點？

在中醫的角度來說，夏天是心氣當令的時候，我們要特別注意養心安神。心經所行經的地方就是胸口沿手臂內側，再到手指尾這個位，平時可以多拍打這些位置來養心經和通經活絡。另外，夏天最重要在睡前一至兩小時盡量少用電話、電腦和看電視，反而可以看一些消閒刊物，令睡眠質量好一點，久而久之亦會令心火減少。

夏天應多吃紅色和苦味食物？

我們有說五色對應五臟，有人會覺得吃紅色食物可以幫助養心神，其實這個說法非完全正確，因為不是所有紅色食物都可以。例如，紅豆、赤小豆可助去濕氣，很多時會透過去小腸的濕熱來減心火，這可間接地幫助養心神。

五臟中脾胃主甘味，而心主苦味。在夏天心火太旺，如很易忟憎和煩躁，甚至小便偏黃的話，可以吃一些苦味的食物，例如苦瓜、偏苦的涼茶，這些都可以去心火。

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