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高血壓是一種常見的慢性代謝類疾病，據統計，18歲或以上高血壓的患病率為25.2%，而且這個數據呈上升趨勢。

除非一向有調理身體或需要見醫生覆診的人群，否則，高血壓的知曉率並不高，而且還有很多人即使知道自己患有高血壓，也只不過服用降壓藥，以期待下游數據回到合理水平，純粹數字改變，並沒有真正處理導致高血壓的病因。因果關係未作妥善處理，到最後，問題依然會找上門，Zita便是其中一人。

《如果可以這樣愛》劇照

Zita說：「譚博你好，我近期不知是否精神壓力過大又或是社會太多負面新聞，所以經常心跳心慌，神不守舍，請問我是否患有精神病？」

經詳細診斷後，我答：「Zita ，先別自己嚇自己。

當然，情緒是有點緊張，不過，你主要的身體問題是高血壓。當血壓恢復到正常水平，心跳心慌的症狀就會改善，情緒自然會相對穩定。」

Zita驚訝地說：「我那麼年輕患上高血壓？是否要終身服藥不能停？是否要不停加藥才能控制到高血壓？何解會患上這個病？我有心跳心慌，不服藥是否會中風？我接受不到一世服藥……」

我答：「Zita你說得對，若果只是服用降壓藥去控制高血壓，當然是不能停，也有機會當身體適應了降壓藥的藥效，便要再加重或轉藥。

從我們的角度，就是針對性調理身體，治病要尋根，處理了根源的問題，臟腑功能得以平衡，那高血壓便從此遠離你而去，當然就不用終身服藥啦。」

Zita還是有點不放心，續問：「那我的心跳心慌？」

我笑說：「這是高血壓產生的身體反應，其實你還要感謝心跳心慌令你正視身體問題，從而積極求醫，這是身體為你作出的警示。」

Zita點頭說：「那又對，否則也難以自我察覺，那高血壓還有甚麼反應呢？」

我答：「當出現這些異常，多半是高血壓所導致的。

1. 頭暈頭痛（肝陽上亢）

肝陽上亢，肝火上升，陽氣帶動血液上沖巔頂、頭面，血壓明顯升高，就會對大腦的血管造成影響。好比水壓在腦內增強，而導致頭暈頭痛的出現，其實是高血壓的警號。

2. 胸悶乏力（心血虛）

血壓明顯升高會出現胸悶乏力，這也是高血壓的一種明顯信號。因為血壓升高時會對血管造成創傷，就好比長期水壓過猛對水管造成的損害，繼而使輸送到心臟的血液分量不均引致心血虛。

3. 肢體麻木（瘀邪阻絡）

如果經常感覺肢體麻木，也可能是高血壓的一種信號。很多人在情緒波動或精神緊張之後，血壓會迅速上升。這個時候，若果瘀邪堵塞，經絡受阻，血管通暢度受到阻礙，就會出現肢體麻木。

4. 心慌心悸（血不歸心）

高血壓是一種比較嚴重的疾病，在發病過程中很容易出現心悸的現象。如果經常感覺到心臟部位有不適症狀，如：心悸、心慌、胸悶乏力甚至隱隱痛等，可能是血壓升高導致心臟瘀阻，甚至是器質性病變而出現心臟變形，於是血液便難以回流到心臟，而出現血不歸心。這種不適，尤其是勞累之後會更加明顯。」

Zita問：「譚博，你提及治好根本便不用終生服藥，可以怎樣辦呢？」

我答：「Zita 你的情況是血不歸心，可以用針灸處理。

針刺：膻中、內關和心俞等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程，除了處理高血壓外，就連心臟狀態一併改善。」

Zita說：「那就安心了！」







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