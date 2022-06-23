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上班族的通病避不開久坐辦公室，這不僅容易導致血液不循環，坐姿不正確還會讓你經常覺得腰背疼痛，提不起精神；當然，女士或許更關心屁股上的連連贅肉和梨形身材，加上改不了翹腳的壞習慣，只能每每照鏡時，都感嘆為何下半身線條愈來愈偏離軌道。

瑜伽是改善身形的好方法，怕太難，又怕堅持不了的你，不如就從這幾個簡單又輕鬆的動作開始，睡前在床上花15分鐘釋放一天的勞累，繼而在慵懶中改善改善梨形身材、久坐辦公室腰背疼痛。

#1寬腿嬰兒式 Extended Child's Pose

作為第一個動作，可以選擇Extended Child Pose，能調整呼吸，讓身體和大腦放鬆，此外還可輕微拉一拉大腿的筋。

步驟：

1. 膝蓋與手掌著地／床，雙腿距離大約一張瑜伽墊的寬度，若在床上進行，雙腿距離比肩寬。

2. 保持雙腿距離，雙腳腳尖併攏，調整動作後，吸氣。

3. 呼氣時，屁股慢慢往腳跟靠攏，直到完全碰到腳跟。

4. 雙手伸直，手肘放鬆，身體和臉保持向下，貼著瑜伽墊／床也行。

5. 想再舒服一點的，可以借助枕頭。將枕頭放在膝蓋、腹部、心口位置，放鬆趴著。







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