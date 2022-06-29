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29/06/2022作者:曾欣欣

夏日炎炎經常無胃口？推介5款夏日清爽超級食物！全部低於100卡，飽住增肌減脂！

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　　到了炎夏，胃口通常大減。大家都食得清清地，低卡之餘又要飽肚，餐餐都是沙律生菜也不是辦法。今天就讓我分享五款低卡飽肚適合夏日進食的食物。

 

1／茅屋芝士

適合：早餐、小食

 

　　每次我提及茅屋芝士，都會有同學（通常都是男同學）說：我不喜歡吃芝士。如果你印象中的芝士味道是片裝芝士或Pizza上的芝士，那我可以跟你說，茅屋芝士完全不同味道的。我唯有鼓勵你去超市買一盒最細盒的，試試然後才再定斷。我放茅屋芝士為第一個選擇，是因為以芝士來算，茅屋芝士是最低卡，可不用擔心進食份量，當然以EatClean增肌減脂來說，它的蛋白質含量是最吸引的。

 

營養資料：半杯茅屋芝士

熱量： 90卡

蛋白質： 14克

碳水化合物：4克

脂肪： 2.5克

 

有機茅屋芝士例子（於citysuper有售）

 

2／爆谷

適合：小食

 

　　屬全穀物食物來自粟米，超低卡之餘又能提供膳食纖維，可減慢消化從而穩定血糖，減少之後的飢餓感。以小食來說應該有營過其他包裝零食；當然，亦有有趣研究指100卡爆谷飽肚過150卡薯片。最健康的爆谷，並不是在零食店或戲院已放了焦糖膠或其他味道的爆谷，而是你自己在超市買爆谷豆，在家自己在鍋子或微波爐爆，喜歡有味道的可自行添加牛油或其他味道。

 

營養資料：一杯已爆的爆谷

熱量： 31克

蛋白質：1克

碳水化合物： 6.2克

膳食纖維： 1.2克

 

有機原粒爆谷豆（於citysuper有售）

 

欣欣2分鐘自家製牛油爆谷食譜：

 

材料：

 

爆谷豆　¼杯

橄欖油或牛油果油　半茶匙

牛油　少量

 

做法：

 

　　1.　首先把預備的牛油溶化，待用。

　　2.　把爆谷豆及植物油攪勻，放進一個紙袋中。然後把紙袋口摺好用膠紙封上。

　　3.　把紙袋放進微波爐，以大火加熱1分45秒。

　　4.　將已爆的爆谷倒入一個大碗中，然後將牛油倒攪勻即可食用。可另加其他調味料如辣粉。

 

 

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