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筆者上期提到已經決定參加今年10月2日的倫敦馬拉松比賽，也提出一些有關個人安全的消息，讓已經決定參加的跑手們參考。今期筆者會提供另外一些資料，方便參加者考慮及預早安排。

由於筆者過往兩次參加倫敦馬拉松都是跟團出發，今次因疫情影響，需要自由行，所以多了一些經驗。首先要盡快訂購機票，因為現時來往世界各地的航班仍未恢復，每星期只有幾班飛機適合，能夠讓我們選擇不多，所以大家要盡早購買機票，否則可能因航班不足而要提早幾天出發或延遲回港。一般前往倫敦都是需要轉機的航班，盡量不要選擇轉多次飛機的航班，因為容易遺失行李，因小失大，最好當然是直航倫敦的航班，但一般都會貴幾千元，不太化算。訂了機票後，要立即預訂香港檢疫酒店，若未能找到酒店配合機票回港日期，有機票也沒用，因沒有檢疫酒店證明，不能在倫敦登機，因此有可能需要更改回程日期以配合檢疫酒店。

最後才是選擇入住倫敦的酒店，除了筆者上期提及的倫敦治安問題，大家也要考慮選擇近比賽起點或終點的酒店。倫敦馬拉松比賽起點在格林威治公園，若選擇起點酒店，位置比較偏僻，但方便比賽朝早容易到達起點。而選擇在終點聖詹姆斯公園附近的酒店，則方便完成比賽後不用乘搭交通工具返回酒店，而且也在市中心。就以筆者將會入住的市區酒店為例，酒店接近終點，附近有白金漢宮、唐人街、西敏寺、大英博物館、倫敦眼、海德公園等等，除了方便觀光及比賽之外，也人流眾多，相信比較安全，但也要小心扒手，經濟不景會有更多人鋌而走險。無論如何，身處外地，一定要好好保管財物，護照、手提電話、簽賬及提款卡等等，尤其是手提電話，必定是我們生活必需品。

當然，比賽朝早要乘搭交通工具前往起點，比較轉折，但因起跑時間是早上09:30開始，乘搭地鐵前往，不會塞車，應該問題不大。而且筆者也會於比賽前一天，先試搭地鐵前往起點視察環境，也順道熟習地鐵在哪裏轉車。

主辦單位安排在倫敦國際會展中心舉辦展覽會，分發比賽號碼布及各項物資，參加者也可以在此選購各項紀念品。若這場比賽是參加者六大馬拉松比賽中的最後一場，即是完成比賽後，會成為六大完成者，便需要在報名參賽後，以電郵通知主辦單位，這是你最後一場六大馬拉松比賽，你需要提供已經完成的那五場六大比賽成績，讓主辦單位預備你於比賽時要佩戴在背後的標籤貼紙，還要準備完成比賽後即場頒發給你的六大馬拉松奬牌。

參賽跑手領取號碼布後，在倫敦國際會展中心外拍攝團體照，六大馬拉松完成者會手持號碼布及六大完成者標籤貼紙。（圖片由作者提供）

六大完成者於領取倫敦馬拉松比賽號碼布之後，需要前往另外一個由雅培藥廠負責的攤位，他們會檢視已登記完成名單，然後發出六大完成者的標籤貼紙 ，也要蓋章在你的比賽號碼布旁。當你完成比賽過終點後，先領取倫敦馬拉松比賽完成獎牌，再向前行，會見到六大馬拉松攤位，在這裏領取六大完成獎牌。

六大馬拉松完成者的號碼布，在左下角蓋上了特別印章，另一是掛在背後的六大完成者標籤貼紙。（圖片由作者提供）





筆者在雅培藥廠設計的六大馬拉松布景板前留影，也在布景板上簽名留念。（圖片由作者提供）

倫敦馬拉松比賽起點，分別為藍色、紅色及綠色的起跑點。（圖片由作者提供）

倫敦馬拉松比賽參賽人數超過四萬，比賽路線主要於市中心來來回回，主辦單位為疏導人群，在格林威治公園安排三個不同起跑點，分別為紅、藍及綠色，以此分開跑手先後出發，令三條線的跑手大約於5公里後才會合，完成餘下的37公里比賽路段。倫敦馬拉松比賽人多路窄，大部分比賽都是在2-3條線馬路上進行，大家小心碰撞或被絆倒。倫敦馬拉松比賽，因為路窄，不設水站枱，沿途的水站多數由工作人員在欄杆外，或在行人路邊直接遞給參加者，需要補給，預早招手，讓工作人員遞給你。

倫敦馬拉松比賽的特色是每年籌款數目最多，扮鬼扮馬參加比賽的跑手特別多，每場倫敦馬拉松產生健力士世界紀錄也多，皇室人員參與倫敦馬拉松比賽活動也較多，筆者參加2018年倫敦馬拉松比賽，英女王伊利沙伯二世及皇夫出席起跑禮，英女皇負責起跑鳴槍儀式。2017年威廉王子及凱特王妃，還有哈利王子，他們三位於比賽期間，在路旁遞水給參賽者，也在終點線迎接馬拉松跑手、頒發完成獎牌等等。





完成比賽後先領取倫敦馬拉松完成獎牌。（圖片由作者提供

繼續向前到六大馬拉松攤位領取六大完成獎牌。（圖片由作者提供）

筆者手持倫敦馬拉松及六大完成獎牌在雅培攤位前拍攝留念。（圖片由作者提供）











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