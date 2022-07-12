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年輕瑜伽老師身中30多刀，陳屍酒店浴缸，前男友被控謀殺......案件發生後，網上鬧得熱哄哄的。在大好青春的年紀、前途無限的她，竟成為刀下亡魂，誰不感到惋惜？當然一切尚在調查，但倒讓我想起曾經遇過的恐怖情人。

「男友如何，你的境況亦如何。」面對瘋狂男友，箇中的恐懼和當下的絕望，只有當事人知曉，那是7天24小時的事，一日未能正式斷纜，一日便是備受壓抑，精神或肉體嘗盡折磨。

當初我沒發現當了一年多朋友的他，看似正常卻原來是個會為小事便字字錐心的傢伙。反覆的言語暴力，一言不合即吵吵嚷嚷，就連平日生活也受盡操控，好幾次的對話，讓我至今也忘不了。

平時和朋友外出備受限制：

「你今天和誰出去？是甚麼人，怎麼認識？」

「為甚麼要和那個男士說話，還是黏著別人有好處？」

「你明知我不高興，還有膽和朋友出去？」

多年的男性好友被他說成是劈腿對象：

「你和他吃飯兩小時都沒回我message，我說你偷食都得啦，還有甚麼解釋？」

最記得有次誤會後，我本想先示好，撥通電話，他劈頭一句：「我想著你打來是和我認錯，求我原諒你呀！」拍拖不是想被對方疼愛，兩個人一起更好更開心嗎？但他給予的卻是無止境的懷疑和責難。

毒藥都有著糖衣包裝，而恐怖情人的恐怖不在於一味恐嚇，而是他們很會偽裝，裝作很愛你，偶爾的甜言蜜語便讓你蒙蔽了雙眼，以為他不至於太狂太壞，只是因為太愛才一時失控。然而事情總是來來回回重覆很多遍，他為小事生氣罵人、抓狂推撞、吵架道歉，然後再次重犯，一切沒完沒了。

有次他提出去旅行，我心裏為之一寒，浮起的念頭是他會否在旅程中一言不合便動手暴力相待……台灣殺女友案還言猶在耳呀！還記得有次他和家人為小事爭拗，他發脾氣反鎖自己在房間裏自殘，最後在大時大節前夕到急症室求醫。後來輾轉聽說他爸經常在家動粗，亦是公立醫院精神科的常客，真不知道和他的暴躁性格是否有關了！

那段感情，隨著他情緒大起大落，心情好時便一切還好，壞的時候哪怕是小事，都會被他動輒言語暴力、大吵大鬧、呼喝責罵、幾近動手，我也真的身心俱疲。他已三十出頭，卻總是異常狂燥，連自己的情緒都控制不了，和他有甚麼將來可言？！那時我心裏一片灰暗，對他說話總是小心翼翼，如履薄冰，一方面怕不小心又惹他大怒，一方面也怕自己就此被這個男人困著，無法回復正常生活，再也逃不出去。

分手的方法我想了很多遍，深怕他接受不了而發瘋，那我不就危險得很？考慮到自身安全，以WhatsApp分手最好。他很不情願，還經常借故相約，我也從沒答應，反正無論他真誠或偽裝的挽回，我也不會改變主意，讓自己置身在危險的局面。而那段時間，晚上獨自回家的我還是心有餘悸，害怕他會出現在我家樓下……。

身邊那位長期情緒起伏不定的人，總讓人擔驚受怕，任何一個微小的行為，都可能觸動他的神經，又惹來一場爭執。面對如斯瘋狂，無法自控的人，其實沒多少法子能用，因為他不會受教、改善。最重要的是我們要學會無比冷靜、少言、決斷、絕不回頭，確保自己能安然全身而退！







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